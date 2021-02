Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Fahrzeuge in Rugetsweiler beschädigt und nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Bei einem Smart und einem Dacia sprühten die Täter laut Polizei PU-Schaum in die Tür- und die Lüftungsschlitze. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.