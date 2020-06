Fahrverbote wegen überhöhter Geschwindigkeit

Insgesamt 27 Autofahrer sind am Sonntag von der Verkehrspolizei anlässlich von Geschwindigkeitskontrollen angezeigt worden, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer auf der B 32 am Ausbauende des dreispurigen Bereichs bei Altshausen in Richtung Weingarten überschritten hatten. 19 Verkehrsteilnehmer waren zwischen 15 und 19 Uhr so schnell unterwegs, dass sie nicht nur mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg, sondern auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Ein Fahrer, der die Kontrollstelle sogar mit 163 Stundenkilometern passierte, ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes behördlich entzogen.