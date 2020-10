Fahrradfahrer beschädigt parkendes Auto

Ein Auto ist am Montag gegen 23 Uhr von einem unbekannten Fahrradfahrer beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an der Weidenstraße in Altshausen, wo das Auto der Marke Seat geparkt hatte. Eine Zeugin beobachtete zwei Fahrradfahrer, die aus Richtung Ortsmitte kamen und vermutlich unter Alkoholeinfluss standen. Einer der beiden, der auf einem dreirädrigen Fahrrad unterwegs war, fuhr auf den geparkten Seat auf. Anschließend flohen die beiden. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei, die am Auto einen Schaden von rund 3000 Euro feststellen konnte. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, soll sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803 66 66 melden.