Fahrer rollt gegen Rettungswagen

An der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hindenburgstraße ist am Montagabend ein Opel Corsa gegen einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt geprallt. Der Opelfahrer hatte keinen Führerschein. Es entstand Sachschaden.

Gegen 19 Uhr fuhr der Rettungswagen laut Polizei mit Sondersignal auf der Bahnhofstraße in Richtung Hindenburgstraße. Vor dem Rettungswagen fuhren zwei Fahrzeuge, die kurz vor der Einmündung in die Hindenburgstraße anhielten. Der Rettungswagen überholte und bog dann nach links in die vorfahrtsberechtigte Hindenburgstraße ab. Dort kam von links ein Opel, dessen 23-jähriger Fahrer beim Erkennen des Rettungswagens zwar bremste, aber nicht anhielt. Der Opel rollte deswegen langsam in Richtung Rettungswagen weiter und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand geringer Sachschaden. Wie sich später herausstellte, ist der junge Opelfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Deswegen muss er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.