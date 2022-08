Fahrer nach Unfallschlucht in Geigelbach gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr mit Motorradfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Geigelbach und der L286, die von Musbach nach Aulendorf führt, nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw geflüchtet ist.

Der unbekannte Motorradfahrer, der als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben wird, kam dem 39-Jährigen VW-Lenker auf dem schmalen Gemeindeverbindungsweg zügig entgegen. Beim Passieren streifte die Maschine des Bikers den VW mit einem an der linken Seite montierten Aluminiumkoffer. Durch die Kollision entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Nachdem der Motorradfahrer nach der Kollision kurz anhielt und mit dem 39-Jährigen redete, fuhr er, als der VW-Lenker die Polizei verständigen wollte, in Richtung Geigelbach davon.

Der Flüchtige war laut dem VW-Lenker dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm. Außerdem hatte er einen auffallenden grünen Rucksack bei sich. Weiter soll er lockige Haare gehabt haben, die er zu einem Zopf getragen hat. Bei seinem Motorrad handelte es sich um eine dunkle Maschine, vermutlich Honda, mit einem silbernen Sturzbügel. Der auf der linken Seite montierte Alu-Koffer dürfte nach der Kollision beschädigt sein. Das Polizeirevier Weingarten bittet unter Telefon 0751/803 66 66 um Hinweise.