Fachtagung für Bäuerinnen am 26. April

Das Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen bietet am 26. April von 9 bis 16.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Boms die Fachtagung für Bäuerinnen zum Thema „So meistere ich den Spagat zwischen Familie, Betrieb und Beruf“ an. Die Veranstaltung wendet sich an Bäuerinnen, aber auch an Unternehmerinnen und interessierte Frauen im ländlichen Raum. Die Tagung bildet die Auftaktveranstaltung des Projektes „Starke Frauen - starkes Land“, das vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gefördert wird.

Frauen haben viele Rollen und Verantwortlichkeiten im Betrieb und in der Familie. Dies bringt besondere Herausforderungen und Stressfaktoren mit sich. Privates und Berufliches ist eng verknüpft, oft über verschiedene Generationen hinweg. Der LandFrauenverband Württemberg-Hohenzollernfreut sich, mit Rolf Brauch, Nicole Spieß, Christiane Mayer und Stephanie Lange erfahrene Referenten für die Veranstaltung gewonnen zu haben. Diese geben praxisnahe Tipps zu Stressbewältigung, Konfliktlösung und Absicherung. Sie zeigen Wege auf, wie gemeinsames Leben und Arbeiten funktionieren kann.

Die Teilnahmegebühr (inkl. Verpflegung) beträgt 25 Euro, 20 Euro ermäßigt für Mitglieder des LandFrauenverbandes. Anmeldeschluss ist der 18. April. Weitere Infos unter landfrauenverband-wh@lbv-bw.de