Europaletten gestohlen

60 Europaletten im Wert von 1500 Euro hat ein Unbekannter bereits Donnerstagnacht von einem Firmengelände in der Wolpertswender Straße in Altshausen entwendet. Zeugen teilten nun mit, dass in dieser Nacht gegen 0.30 Uhr auf der Straße zwischen Blitzenreute und Wolpertswende ein gelber Lkw gestanden sei und ein Unbekannter mit einem roten Stapler Gegenstände aufgeladen hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu melden.