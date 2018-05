Erweiterungsbau für Leopoldschule geplant

Die Leopoldschule soll baulich erweitert werden. Doch bis es soweit ist, soll der bestehende Pavillon in Containerbauweise auf dem Areal weiter genutzt werden. Der Gemeinderat hat am Mittwoch die dafür notwendige Baugenehmigung bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 verlängert. Die Leopoldschule ist ein Hör- und Sprachzentrum für Schüler mit Problemen beim Hören und Sprechen, die Schule wird von dem diakonischen Unternehmen „Die Zieglerschen“ betrieben.

„Sie wird sich ja baulich weiterentwickeln und plant die Erweiterung an den bestehenden Neubau“, informierte Bürgermeister Patrick Bauser über die Leopoldschule und die Absichten des Betreibers. Geplant sei, den Erweiterungsbau in das bereits bestehende, mit einem geschwungenen Baukörper versehene weiße Schulgebäude einzufügen, sodass das Gesamtgebäude am Ende wie ein „S“ aussehe. Den Gemeinderatsunterlagen ist zu entnehmen, dass „Die Zieglerschen“ planen, diesen noch zu bauenden Erweiterungsbau im Schuljahr 2020/21 fertigzustellen.

Die Leopoldschule verteilt sich auf verschiedene Gebäude auf dem Areal. Unter anderem gibt es einen eingeschossigen Pavillon in Containerbauweise, für den eine unbefristete Genehmigung vorliegt. Für den aufgestockten Teil dieses Pavillons jedoch wäre eine befristete Genehmigung im Mai 2019 ausgelaufen, nun verlängerte sie der Rat bis zum Ende des Schuljahres 2020/21.

„Ich finde es sehr erfreulich, dass sich die Zieglersche nachhaltig für den Standort Altshausen entscheidet“, sagte Frank Binder (CDU) mit Blick auf die Erweiterungspläne. Martin Kiem (CDU) fragte, ob man wisse, was mit dem nach der Erweiterung frei werdenden Standort, auf dem jetzt der Pavillon steht, geschieht. Der Außenbereich werde komplett neu gestaltet, antwortete Bauser darauf. Brigitte Bettenmann (Freie Wähler) wies auf die Bushaltestelle auf der Herzog-Albrecht-Allee hin, die Ein- und Ausstiegssituation der Schüler hielt sie nicht für gut. „Das ist ein sehr großer Knackpunkt“, fand sie.

Bislang müssen die Busse direkt am Fahrbahnrand halten, es gibt keine extra Bucht für den Bus zum Halten. Wie Bürgermeister Bauser sagte, werde eine Bushaltestelle von den Zieglerschen im Zuge der Erweiterung mit geplant. Die Verwaltung habe darauf auch schon hingewiesen.