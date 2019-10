Erfolgloser Paparazzo sucht im „Delle Stelle“ sein Glück

Das Ebenweiler Theäterle führt in dieser Saison im Sonnenhof die Komödie „Involtini di pollo oder Wer metzget den Gockel?“ von Jutta Golitsch auf. Premiere ist am ersten Wochenende im November.

Der Inhalt: Die Tür, die aufgeht, wenn eine andere geschlossen wurde, scheint Bruno Maroni, ein ziemlich erfolgloser Paparazzo, im Ristorante „Delle Stelle“ entdeckt zu haben. Giovanni Petrellis Lokal läuft schlecht. Giovanni ist pleite. Aber das ist nicht der Stoff für eine heiße Story, nein, Bruno entdeckt im „Delle Stelle“ ein Sammelsurium an Menschen, die einen Punkt im Leben erreicht haben, an dem es nur noch hopp oder top heißt.

Es sind Menschen wie der Klavierspieler, der nicht spielen darf, die Köchin, die zwar singen, aber nicht kochen kann, der Ristorantebesitzer, der ständig auf sein Handy starrt, seine Schwester, die von der großen Modelkarriere träumt, ein Gast, der nicht Fisch und nicht Fleisch zu sein scheint, zwei Mafiosi in Ausbildung, eine Musicalsängerin, die nicht mehr singen kann, ihr intriganter Kollege, der ihr seit Jahren nahe legt, ihre Karriere zu beenden und ein Intendant, der retten will, was zu retten ist.

Bruno trifft Menschen, die an Wendepunkten in ihrem Leben stehen. Scheitern sie? Zerbrechen sie? Oder bringen sie den Mut auf, das Abenteuer eines Neuanfangs zu wagen? Das Publikum des Ebenweiler Theäterles kann dies an acht Aufführungsterminen erfahren.