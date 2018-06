Epp gewinnt am Füssener Jöchle

Michael Epp hat einen Wettkampf am Füssener Jöchle in Tirol in Österreich gewonnen. Über 150 Läufer waren am Start. Diese verteilten sich auf verschiedene Disziplinen. Der Altshausener und sein Mannschaftskollege Peter Kindermann von Mika-Sports starteten auf der knapp sechs Kilometer langen Strecke von Grän zur Bergstation Füssener Jöchle in der Disziplin Nordic Walking. Die Läufer und Nordic Walker hatten 750 Höhenmeter zu bewältigen.

Wie Michael Epp mitteilt, konnte er sich von Beginn an an die Spitze setzen. Langsamere Läufer blockierten demnach die engen Wege und machten es ihm unmöglich, eine bessere Zeit zu erreichen. Der Vorsprung auf das Verfolgerfeld wuchs auf über fünf Minuten an. Epp versuchte so gut es ging, noch viele Bergläufer auf den schmalen Wegen zu überholen. Am Ende waren weit über die Hälfte der Bergläufer hinter Epp platziert. Über Platz 1 von Michael Epp und Platz 3 von Peter Kindermann freute sich das Team von Mika-Sports.

Michael Epp startet am Sonntag, 27. September, beim Spendenlauf des Berufsbildungswerks Adolf Aich in Ravensburg.