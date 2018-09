Energie-Genossenschaft rüstet sich für die Zukunft

In einer spektakulären Aktion ist die Nahwärmezentrale im Ortskern Ebenweilers mit einem Außenspeicher ausgerüstet worden. Der Heizwasser-Pufferspeicher ermöglicht die Erweiterung des Nahwärmenetzes auf das in naher Zukunft entstehende Neubaugebiet Rußäcker und sichert schnelle Energiezuführung bei morgendlichen Spitzenbelastungen.

Nach – angesichts seiner Größe – nächtlicher Reise und einem Zwangsaufenthalt von drei Stunden wegen eines Unfalls vor dem Virngrundtunnel der A7, kam der 100 Kubikmeter fassende, 18 Tonnen schwere und 17 Meter lange, mehrfach gedämmte zeppelinförmige Zylinder am frühen Morgen in Ebenweiler an. Bei Tageslicht nahm der Schwertransport die durch Straßensperrung, gestutzte Bäume und Sträucher und den Abbau von Straßenbeleuchtungen vorbereitete Zufahrt zur Baustelle in Angriff. Dort erwartete ihn ein mit Ballastgewichten stabilisierter 140-Tonnen-Spezialkran. Stolz und Erleichterung war allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben, als das Ungetüm am Haken des Krans über das Dach der Wärmezentrale schwebend millimetergenau auf den vorbereiteten Fundamenten aufsetzte.