Endlich wieder Jahreskonzert

Mit emotionalen und dankbaren Worten verabschiedet sich Dirigent Arthur Lamparter vom Musikverein Boms. Beim Jahreskonzert am 6. Januar 2023 lieferten die Musikanten nach der coronabedingten Zwangspause ein grandioses Konzert ab. Mit neu zusammengestellter Vorstandschaft konnten die Musikerinnen und Musiker ihre Leistung gekonnt abliefern. Neben A Western Suite und New York Overture konnten viele englische Titel wie Backdraft überzeugen. Für die Swing- und Rockbegeisterten gab es mit Joe Cocker und Bon Jovi Rock Mix als Medleys eine gute Abwechslung. Ruhig und eher besinnlich für die ausklingende Weihnachtszeit ging es bei den Solo-Balladen zu. Rebecca Nusser zeigte bei Gabriellas Sang ihr Gesangstalent und Arthur Lamparter konnte mit den Stücken Baker Street und Can’t Help Falling in Love beweisen, wie er am Saxophon brilliert. Bei den beiden Zugaben übernahm den Taktstock Wolfgang Huber, der ab dem Jahr 2023 den Musikverein musikalisch führen wird.