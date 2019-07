Einbrecher sind im Haus, während die Bewohner schlafen

Entweder in der Nacht zum Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag haben Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses in der Fleischwangener Rathausstraße entriegelt und stiegen in das Wohngebäude ein. Die Fensterverriegelung überwanden sie laut Polizei durch ein Bohrloch, das sie in den Fensterrahmen des Einstiegsfensters gebohrt hatten. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und stiehlten verschiedene Gegenstände. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei der Ausführung gestört wurden und das Objekt verließen, bevor sie den Einbruch zum Abschluss brachten. Die im Dachgeschoss schlafenden Bewohner wurden nicht auf den Einbruch aufmerksam.