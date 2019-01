Einbrecher scheitert an Eingangstür

Nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein Unbekannter, der zwischen dem 21. Dezember und 3. Januar versuchte, in ein Firmengebäude in der Straße „Schelmenwinkel“ in Altshausen einzudringen. Der Unbekannte hatte laut Polizei bereits mit einem Werkzeug an der Eingangstür hantiert, dann aber sein Vorhaben aufgegeben. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf rund 800 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584/92170, zu melden.