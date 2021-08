„Ein Platz der guten Laune“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gemeinde Ebersbach-Musbach hatte zur Corona-bedingt aufgeschobenen Einweihungsfeier des neu gestalteten Dorfplatzes geladen, was zahlreich offiziell geladene Gäste und die Bürgerinnen und Bürger zum Anlass der Begegnung nahmen. Pünktlich zum Willkommensgruß machte der Himmel kurzzeitig seine Pforten auf, was der Freude jedoch keinen Abbruch tat.

„Oh, wie ist das schön – oh, wie ist der schön“ begrüßte ein freudig dem Wetter trotzender Bürgermeister Roland Haug seine Gäste auf den neuen Dorfplatz. „Ein Platz der Begegnung im Sinne nicht nur der Ebersbacher, sondern unsder aller Dorfplatz“, spricht Haug ein offenes Willkommen an Einheimische und Besucher in das im vergangenen Sommer neu gestalteten Ortszentrum, inmitten des Ensembles aus Rathaus/Pfarrscheuer, Kirche, Schwestern- und Pfarrhaus.

Heuer präsentiert sich dem Besucher ein attraktiver, multifunktionaler Platz mit Kommunikations- und Aufenthaltsbereichen sowie Möglichkeiten zum Spielen, für Vereinsfeste, Konzerte und Märkte. In den herzlichen Willkommensgruß reiht sich der neue Dirigent Michael Reiter ein, der quasi mit der örtlichen Musikkapelle aufspielte. Die Begrüßungsworte galten nebst Franz Schmid, Vorstand der Volksbank Altshausen, auch weiteren Gäste, darunter Agnieszka Brugger, Mitglied des Deutschen Bundestag und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Ein besonderes Dankeschön galt auch dem Gemeinderat und Verwaltung, dem ausführenden Garten- und Landschaftsbau, Firma Karg aus Bad Waldsee, und der Planung durch das Architektenbüro freiraumsüd aus Ravensburg, dessen Geschäftsführer Robert Wagner auf das Ortssymbol verwies, den Eber mit neuer Tränke, der mit den umgebenden historischen Gebäuden den Eindruck erwecke, er sei schon immer da gewesen. Hingegen neu ist die E-Mobilität auf dem Platze, die unter Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg entstanden ist. Damit setze die EEA Kommune Ebersbach-Musbach ein weiteres Zukunftszeichen.

Den Abschluss des offiziellen Teils bildete die Segnung des Platzes durch Pfarrer Christof Mayer. Mit schwindendem Regen und noch angenehmen Sommerabend-Temperaturen wurde der Platz schließlich – wie Schultes Haug betont – seiner Bestimmung als „Ort der Freude und guter Laune“ zugeführt unter modernen Klängen des Musikvereins Ebersbach und dem Ausschank des heimischen Narrenvereins. Die kulturelle Zugabe lieferte Peter Engel aus Aulendorf.