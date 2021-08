Ein ganzer Nachmittag „Störche“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Anregung von Christa Wahl, Franciska Michelberger und Berthold Maucher als Mitglieder des Elternbeirats der Grundschule Ebenweiler hat Ute Reinhard im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde die 6 –11-Jährigen zu einem interessanten Nachmittag „Unsere Störche“ eingeladen.

Als Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen betreut Reinhard nach dem sprunghaften „Bevölkerungszuwachs“ der Vögel in den letzten Jahren heute über 900 Horste in ganz Oberschwaben. Betreuen bedeutet dabei, je nach Witterung ab Mitte Februar unterwegs zu sein, um anhand ihrer minutiösen Buchführung festzustellen, welche Paare in ihr angestammtes Nest zurückkehren und wo sich die Familienverhältnisse durch Unfälle während der Winterreise oder Untreue eines Partners verändert haben.

Sie hält fest, wann die Tiere beginnen zu brüten – Störche wechseln sich beim Brutgeschäft ab – und zählt nach 32 Tagen anhand der über den Nestrand ragenden Köpfchen, wie viele Küken geschlüpft sind. Kurz bevor sie nach sechs arbeitsreichen Wochen ihrer Eltern flügge werden, wiegen sie mit ca. drei Kilogramm das 50-fache ihres Geburtsgewichts. Interessiert verfolgten die Kinder den mit spannenden Details gespickten Bericht Ute Reinhards. Sie hatte ein Fernglas mitgebracht, mit dem die Storchenspezialisten von morgen sogar die Ringnummer des gefiederten Hausherrn auf dem Rathausdach ablesen konnten; eine bildliche Darstellung des umfangreichen Speisezettels der Vögel und das geringe Ausmaß eines echten Storcheneis warfen ebenso Fragen auf wie die Tatsache, dass die Jungvögel ohne Begleitung ihrer Eltern schon Anfang August zur Reise in den Süden aufbrechen.

Leider wurden dieses Jahr in Ebenweiler in 13 bewohnten Nestern nur 22 Küken flügge. Als sie drei bis vier Wochen nach dem Schlüpfen zu groß wurden, um von ihren Eltern durch Hudern geschützt zu werden, wurden ihnen Starkregen und Sturmböen zum Verhängnis. Ihr Gefieder – in diesem Alter teils noch Flaum – kann Nässe nicht abweisen, und sie erfrieren. Ungünstige Witterung hinderte die Überlebenden anschließend, ihre Muskulatur ausreichend zu entwickeln: Sie starten zu ersten Flugversuchen und landen hilflos in Äckern und Wiesen. Allein aus Ebenweiler musste Reinhard diese Woche vier solche Bruchpiloten in privaten Auffangstationen unterbringen, wo sie aufgepäppelt und später in der Regel ausgewildert werden.