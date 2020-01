Ehemaliges Schneider-Areal soll bebaut werden

Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Ebenweiler hat Bürgermeister Tobias Brändle einen Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr gegeben sowie einen Ausblick auf das Laufende.

Trotz nur fünf Neugeborenen hat Ebenweiler aktuell 1213 Einwohner. Dem Trend der Vorjahre folgend, ist der Anteil der über 60-Jährigen auf rund 200 angewachsen. Desweiteren sind durch die Erschließung des neuen Baugebiets Rußäcker die Schulden deutlich gestiegen. Mit dem Verkauf der Plätze im laufenden Jahr werden diese jedoch weitgehend wieder abgebaut werden.

Bei näherer Betrachtung zeichnet sich ab, dass eine Sanierung und Erweiterung des Kindergartens im fast 100 Jahre alten Gebäude teurer würde als ein Neubau, der entweder in den Rußäckern oder beim Sportplatz entstehen soll. Bis zu seiner Inbetriebnahme könnte eventuell ein Waldkindergarten den Raumbedarf übergangsweise decken.

Auch die Grundschule braucht zusätzliche Räume, für die ein Anbau nach Norden anstelle der jetzigen Sanitärräume geplant ist. Bereits Anfang 2019 hatte sich ein Ende der jahrelangen Diskussion um die Winterung des Ebenweiler Weihers abgezeichnet. Im August konnte dann endlich mit den Bauarbeiten begonnen werden, die inzwischen weitgehend abgeschlossen sind. Der Wasserstand wird zunächst wieder angehoben, um dann im Winter 2020/21 ganz abgesenkt zu werden. Die Kosten werden zu 85 Prozent bezuschusst.

Amphibienfreunde setzen Bau von Tunnel durch

Anhand der auch 2019 rekordverdächtigen Sammelergebnisse von Ebenweilers Amphibienfreunden, beschlossen der BUND und das Landratsamt nun den Bau von Tunneln. Sie sollen im kommenden Sommer realisiert werden, sodass im Frühjahr 2021 nicht mehr von Hand gesammelt werden muss. Ein Zuschuss von 60 Prozent der Baukosten ist bereits zugesagt, weitere 30 Prozent sind beantragt.

Im Mai startete Ebenweilers Bürger-Energiegenossenschaft die zweite Ausbauphase ihres Nahwärme-Verteilernetzes. Mit den zusätzlichen Anschlüssen wird die Energiegenossenschaft 200 der rund 400 Haushalte Ebenweilers versorgen. Im August vergangenen Jahres begannen die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Rußäcker. Es entstehen 49 Parzellen für Einfamilienhäuser und drei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen.

Mit dem traditionellen Spatenstich begannen im September die Wegebau-Arbeiten für die Flurneuordnung, die 644 Hektar einbezieht. Die Unterbringung von derzeit 25 Flüchtlingen übertrifft das für Ebenweiler errechnetet Soll.

Neben den aus dem alten Jahr ins neue übergreifenden Aufgaben steht für dieses Jahr die Bebauung des ehemaligen Schneider-Areals an.

Für mehr Attraktivität des Freizeitbereichs am Weiher ist eine Verbesserung der Sanitärräume geplant. Aus den Reihen des Gemeinderats und mit Interessierten hat sich eine Gruppe „Freunde des Ebenweiler Sees“ gebildet, die sich dieser und ähnlichen Aufgaben widmen will.

Im Zuge der Arbeiten für die Amphibientunnel wird parallel zur Straße nach Egg ein Fuß- und Fahrradweg nach Oberholz entstehen, in den auch Leerrohre für eine spätere Breitbandversorgung eingebaut werden. In diesem Zusammenhang wird auch Groppach mit Leerrohren versorgt. Der Anschluss an die Kläranlage in Altshausen soll möglichst bald erfolgen. Der Abwasserkanal in der Unterwaldhauser Straße muss dringend erneuert werden. In einem Preisausschreiben hat Ebenweiler 15 000 Euro gewonnen, die zweckgebunden für öffentlich zugängige kostenlose Internetanschlüsse verwendet werden müssen.