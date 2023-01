Ebersbacher Sternsinger bringen Segen in die Häuser

Voller Freude zogen 37 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitern am Dreikönigstag nach dem Aussendungsgottesdienst los, um in Ebersbach und den umliegenden Teilorten den Segen in die Häuser zu bringen. Gesammelt wurde für Kinder in Indonesien und weltweit. Die Freude über das Erscheinen der Sternsinger war laut Pressemitteilung des Pfarrbüros bei der Bevölkerung groß, was sich in der außergewöhnlich hohen Spendenbereitschaft in Höhe von über 5350 Euro zeigte.