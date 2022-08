Ebersbach-Musbach ist klimaschonend unterwegs

Ebersbach-Musbach hat durch den einhundertprozentigen Ökostrombezug der Gemeinde sowie durch die passende Ladeinfrastruktur die Voraussetzungen für eine klimaschonende Mobilität hergestellt. Und seit sechs Monaten steht ein Elektrofahrzeug zur Verfügung, welches das Team von Gemeindeverwaltung und Bauhof für Dienstfahrten und Botengänge nutzt. Auch im Rahmen des Aktionsprogramms „Familienbesuche“ kommt der E-Smart voll zum Einsatz.

Stromtankstellen stehen vor Ort am neuen Dorfplatz und beim Sportgelände zur Verfügung. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 120 Kilometer je Tankladung und kann im Alltagsbetrieb gut eingesetzt werden. Seit Besitz des Elektrofahrzeuges wurden bereits schon über eine halbe Tonne Kohlendioxid (CO2), dass hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich ist, eingespart. Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur gGmbH, weiß das Tun und Wirken der Gemeinde löblich zu schätzen. Bei seinem Besuch und regen wie regelmäßigen Austausch mit Bürgermeister Roland Haug stellt er der Gemeinde in Anbetracht der Anschaffung und Nutzung ein absolut positives Halbjahreszeugnis aus, wie es aus der Verwaltung heißt. Neben dem E-Smart gibt es für den „Dienstverkehr“ auch ein E-Lasten-Bike. Und natürlich in ganzer Breite viele umgesetzte Maßnahmen – und manch bereits angestoßene Projekte. Ebersbach-Musbach ist wieder zertifizierte Energiegemeinde.