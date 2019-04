Ebersbach-Musbach erneut mit European-Energy-Award ausgezeichnet

Ebersbach-Musbach ist erneut mit dem European-Energy-Award (EEA) ausgezeichnet worden. Umweltminister Franz Untersteller (links) würdigte das Engagement der Kommune bei der lokalen Energie- und Klimaschutzpolitik. Laut Pressemitteilung erreichte die Gemeinde beim jüngsten EEA-Briefing 73,7 Prozent, damit sei „Gold“ nun in greifbarer Nähe.

Künftig will die Gemeinde auch Energie- und Mobilitätsthemen besser miteinander verknüpfen. So ist beispielsweise die Einbindung des Bürgerbusses Aulendorf geplant. Dazu gehören aber auch der Nahwärmeverbund Areal Seebachhalle-Schule, ein barrierefreier Dorfplatz (eventuell mit E-Ladesäule), gegebenenfalls ein E-Dorfauto/Car-Sharing und eine E-Ladeinrichtung. Der Gemeinde sei es wichtig, sich in Sachen Umwelt immer wieder selbst den Spiegel vorzuhalten und in eine Vorbildfunktion zu schlüpfen. Dazu zählen unter anderem Neubau- und Sanierungsvorhaben wie zum Beispiel Passivhauskindergarten, die frühzeitige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, der PV-Betrieb im Klärwerk, die Erstellung eines Quartierskonzepts in der Kerngemeinde sowie die Initiierung und Einrichtung einer Energieberatungsaußenstelle im Gemeindeverwaltungsverband Altshausen. Das Klimaleitbild mit Weichenstellung bis 2050 sei bereits verabschiedet, heute schon ist eine knapp 90-prozentige regenerative Strom- und mehr als 50-prozentige Wärmeerzeugung zu verzeichnen.