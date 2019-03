Ebenweilers Nahwärme boomt

Der Zähler in Ebenweilers Nahwärmezentrale hat am Samstag, 2. März, die Summe von zehn Millionen KWh von der Biogasanlage Gessler/Gläser bezogener Energie überschritten. Eine stolze Bilanz vier Jahre nach Anschluss der Pfarrkirche St. Urban im Dezember 2014 als erstem Abnehmer des genossenschaftlichen Energieversorgers.

Dieses Wärmevolumen entspricht der Heizleistung von circa einer Million Litern Heizöl, für deren Transport nach Ebenweiler etwa 40 LKW-Ladungen erforderlich gewesen wären. Nach Gründung der Genossenschaft am 13. November 2012 und dem ersten Spatenstich am 24. September 2014 begannen die Bauarbeiten noch im gleichen Monat. Am 1. August 2015 wurde der letzte der 98 Abnehmer der ersten Ausbauphase an das insgesamt 5,7 Kilometer lange Verteilernetz angeschlossen. Noch 2015 folgte – im Beisein von reichlich Prominenz – die Anerkennung Ebenweilers als erstes Bioenergiedorf im Kreis Ravensburg.

Nach Abschluss der ersten Ausbauphase standen den Gesamtkosten von etwa 1,6 Millionen für deren Planung und Erstellung, neben den Einlagen der Genossenschaftsmitglieder und Anschlussbeiträgen der Abnehmer, 668 000 Euro aus öffentlichen Zuschüssen und langfristig verzinsliche Darlehen der Genossenschaft gegenüber. Außerdem wuchsen schon während der Bauzeit mit der Zahl der Angeschlossenen die Erträge aus Energielieferungen.

Während die Bilanz der ersten Mitgliederversammlung der Genossenschaft noch rote Zahlen auswies, endete das zweite Betriebsjahr bereits mit einem kleinen Überschuss, der laut Beschluss der Versammlung – zunächst auch in den kommenden Jahren – nicht an die Mitglieder ausbezahlt, sondern reinvestiert werden soll. Das machte für die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder Martin Boehme, Hermann Stehle und Niels Knappe den Weg in die Zukunft frei. Der Ausbau der Wärmezentrale wurde in Angriff genommen. Neben Räumen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit entsteht dort eine Notversorgung bei Störungen oder zur Deckung von Spitzenbelastungen. Sie besteht aus zwei unabhängig voneinander mit Holzhackschitzeln zu betreibenden Anlagen, deren Kapazität bereits den Bedarf des Verteilernetzes II berücksichtigt, mit dessen Bau in den nächsten Tagen begonnen wird.

Zwei große Tanks – einer bei der Wärmezentrale und einer auf dem Areal der Biogasanlage – zur Speicherung überschüssiger Energie sind bereits installiert. Während der Bedarf der im Zuge der ersten Ausbauphase angeschlossenen Abnehmer im Normalfall zu 100 Prozent durch Biogas gedeckt ist, werden die Abnehmer der Netzerweiterung II weitgehend mit Hilfe von Hackschnitzeln versorgt werden.

Geplant sind zunächst 60 Anschlüsse bereits bestehender Gebäude südlich der Dekan-Müller- und Friedrich-Bernheim-Straße. Dank des durchweg positiven Echos von Seiten der Abnehmer des ersten Netzes sind die meisten Verträge für diese Neuanschlüsse bereits unter Dach und Fach. Nach Erschließung des neuen Baugebiets Rußäcker (49 Parzellen) – von der Gemeinde im kommenden Frühjahr vorgesehen – werden 30 bis 40 Anschlüsse an Netz II hinzu kommen. Längerfristig ist ein Netz III geplant, das die noch fehlenden Bereiche des Dorfes einbeziehen wird.