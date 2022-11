Ebenweiler Theäterle überzeugt mit „Viel Lärm um Nix“

Bereits nach wenigen Minuten gab es den ersten Szenenapplaus für das Ensemble des Ebenweiler Theäterle an der Premiere. Shakespeares adaptierte Komödie unter der Regie von Alex Niess in das oberschwäbische Ebenweiler und Altshausen zu übertragen, sorgte ebenso für Heiterkeit wie kokosnussreitende Reiter, schwäbelnde und sächselnde Adlige, überraschende Rollenwechsel und beißende Dialoge. Die Geschichte um Bürgermeister Leo, seine Tochter Hero sowie Herzog Peter und seinen Zögling Claudius spitzt sich zu als Peters böser Stiefbruder John eine fiese Intrige spinnt. Glücklicherweise durchschaut Benedikt das Spiel und sorgt mithilfe eines vielseitigen Mönches für neue Entwicklungen. Der eingefleischte Junggeselle fordert Claudius zum Duell, muss sich jedoch auch noch gegen die scharfzüngige Beatrice wehren, bevor die beiden… mehr soll nicht verraten werden, denn es stehen noch Vorstellungen an am Freitag, Samstag und Sonntag, 11., 12. und 13. November, sowie am Wochenende 18. bis 20. November. Karten gibt’s unter www.ebenweiler-theaeterle.de oder unter Telefon 07584 / 24 02.