Ebenweiler leidet unter B-32-Umleitung

Die Ankündigung der nächsten Vollsperrung der B32 vom 24. September bis zum 30. November mit Umleitung durch Ebenweiler führte im Gemeinderat erneut zu erregten Debatten. Es wird zwar nur die Fahrtrichtung Bad Saulgau-Ravensburg umgeleitet, die Erfahrung lehrt jedoch, dass insbesondere ortskundige Pendler die Strecke in beiden Richtungen befahren. In der Ortsdurchfahrt Ebenweilers liegt eine von täglich weit über 100 Kindern benutzten Schulbushaltestelle unmittelbar im Kreuzungsbereich der aus Richtung Ravensburg abbiegenden unübersichtlichen Vorfahrt. Das bereitet vor allem den Eltern Sorge.

Während der letzten Umleitungsphase sicherte eine mobile Fußgängerampel wenigstens den Verkehr aus Richtung Bad Saulgau-Altshausen, die Gegenrichtung jedoch blieb ungelöst. Der Vorschlag einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h – wie in Mendelbeuren während der dortigen Umleitung – wurde wegen „zu geringer Frequenz sowohl an Fahrzeugen als auch an Fußgängern“ abgelehnt, allerdings gemessen um 8 Uhr morgens, wenn die Kinder in ihren Schulen und die Berufstätigen am Arbeitsplatz sind.

Bürgermeister Brändles Bitte um einen gemeinsamen Ortstermin zwischen 6.30 und 7.30 Uhr blieb sowohl seitens der Polizei als auch des Regierungspräsidium und der Verkehrsbehörde beim Landratsamt ohne Antwort. Für einen Zebrastreifen zwischen Bushaltestelle und Bäckerei ist nicht der Kreis, sondern das Land zuständig, und die irgendwann einmal zugesagte verstärkte Kontrolle insbesondere der Kieslaster auf der Kornstraße ist auch Theorie geblieben.