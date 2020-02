Ebenweiler baut neuen Kindergarten

In Ebenweiler wird nordwestlich des Sportplatzes am Weiher ein neuer Kindergarten gebaut. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Dass das Angebot an Kindergartenplätzen aufgestockt werden muss, ist nicht erst seit der gesetzlichen Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsplätze auf unter Dreijährige klar. Angesichts des Zuzugs mehrerer Flüchtlingsfamilien und 49 im neuen Baugebiet Rußäcker entstehender Bauplätze brennt das Thema nun auf den Nägeln. Die Auswertung einer Bedarfsumfrage im Dezember 2019 bei 74 Familien bot die Grundlagen für eine nun vorliegende Planung, die von rund 1400 Quadratmetern Nutzfläche ausgeht. Die Frage des Standorts stand nun auf der Tagesordnung: Die zunächst angedachte Erweiterung des derzeitigen Areals schied angesichts der hohen Sanierungskosten für das bisherige über 90 Jahre alte Gebäude, der beengten Zufahrt und gescheiterter Kaufverhandlungen von geeignetem Gelände aus.

Alternativen waren im Gespräch

Alternativen am südlichen oder westlichen Rand der Rußäcker waren im Gespräch, hätten jedoch ein, in dem reinen Wohngebiet unerwünschtes, höheres Verkehrsaufkommen nach sich gezogen. Letztendlich entschied man sich einstimmig für den Bereich nordwestlich des Sportplatzes am Weiher.

Der vorhandene Parkplatz des Sportvereins kann genutzt werden, ein Gelände für Sportunterricht im Freien liegt vor der Tür, und nach Westen ist Erweiterungsmöglichkeit für wachsenden Bedarf geboten. Der nun geplante Neubau wird auf rund 1400 Quadratmetern Nutzfläche das Angebot von derzeit 60 auf 80 Betreuungsplätze erweitern, rund 3,5 Millionen Euro kosten und in zweieinhalb bis drei Jahren bezogen werden können.

Nicht nur zur Entlastung während der Übergangszeit sondern eventuell auch als Dauereinrichtung war in vorausgegangenen Sitzungen ein relativ schnell zu realisierender Wald- beziehungsweise Naturkindergarten im Gespräch, für den – auch er war Gegenstand der Bedarfsumfrage – durchaus Interesse besteht. Es wurde beschlossen, neben dem bereits vorgestellten Konzept der Johanniter weitere Angebote zu prüfen.