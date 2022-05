Dritte Auflage des Nachtflohmarkts am Hoki-See

Unter dem Motto „Kruscht und Krempel unter Bäumen“ veranstaltet der Musikverein Hosskirch im Rahmen seines traditionellen Seefestes am Freitag, 8. Juli, den Nachtflohmarkt am Hoki-See. Von 18 bis 24 Uhr wird am See gehandelt und gefeilscht, auch das gemütliche Beisammensein kommt nicht zu kurz. Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein, unter anderem wird die Dinnete gebacken. Das Seefest steht von Samstag bis Montag im Zeichen des 101-jährigen Jubiläums des Vereins, Höhepunkt wird der Gesamtchor vieler Musikkapellen am Samstagabend mit anschließender Party im großem Festzelt sein. Wer beim Flohmarkt mitmachen will, kann sich online anmelden und sich unter www.musikverein-hosskirch.de/nachtflohmarkt einen Standplatz sichern.