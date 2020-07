Drei Leichtverletzte auf der B 32

Drei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 14 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei Altshausen gefordert. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte mit seinem VW Sharan die Bundesstraße in Richtung Bad Saulgau befahren und wollte bei Altshausen nach links in die Haggenmooser Straße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem VW Lupo eines entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrers. Dieser und seine 25-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des VW Sharan erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden konnten. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Altshausen im Einsatz.