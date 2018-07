DLRG würdigt Herzog Friedrich mit Bootstaufe

Beim Weiherfest der DLRG-Ortsgruppe Altshausen hat mit Spielen und Badewannenregatta nicht nur der Spaß im Vordergrund gestanden: Bei einer Übung zeigten die Lebensretter den mehreren Hundert Besuchern, wie ernst und wichtig ihre Aufgaben sind.

Gegen Mittag segnete Pfarrer Christof Mayer das neue Rettungsboot. Ursprünglich sollte es auf den Namen einer der Töchter von Friedrich Herzog von Württemberg getauft werden. Nachdem der 56-Jährige im Mai bei einem Unfall tödlich verunglückt ist, wurde entschieden, das Boot nach ihm zu benennen. Er war selber DLRG-Mitglied und Schirmherr der Stiftung Wasserrettung. Stellvertretend für das Haus Württemberg übernahm Joachim Butz, persönlicher Referent von Herzog Carl, die Taufe. „Es war sehr rührend und ein Gänsehautmoment“, sagt Walter Zwick. Seit 28 Jahren ist er Bademeister am Weiher und hat oft auch Herzog Friedrich dort begrüßt.

Taucher kämpfen mit schlechter Sicht

Bei der Rettungsübung im Weiher stellten die DLRG-Mitglieder einen Badeunfall nach. Dabei war ein Kind von der Badeinsel ins Wasser gestürzt und nicht wieder aufgetaucht. Während die alarmierten Helfer mit Boot und Schnorcheltaucher den Bereich absuchen, machen die Rettungstaucher sich einsatzbereit. Gesichert an einem Seil geht es in das trübe Gewässer. „Das kann ganz schön stressig sein, weil sie kaum etwas sehen“, erklärte Kurt Prausmüller, der die Übung moderierte. Eine Situation, welche die Altshauser Rettungstaucher aber auch gewohnt sind. Die 110 Seen und Weiher im Kreis Ravensburg sind überwiegend Moorgewässer. Nachdem der Taucher den verunglückten Schwimmer gefunden hat, hat auch die Bergung ihre Tücken: Wegen Wind und Strömung driftet das Rettungsboot immer wieder etwas ab.

Butz stellte als Vorsitzender des Vereins „Alter Weiher“ auch dessen Arbeit vor. Der 2004 gegründete Verein hat 70 Mitglieder. Er unterstützt einerseits die Sanierung des Gewässers wie die Winterung Anfang 2016. Andererseits fördert er den Weiher als Familienbad etwa mit Sonnensegel und Holzschiff auf dem Spielplatz.

Bei der Badewannenregatta gingen sechs Teams mit selbstgebauten Wasserfahrzeugen an den Start. Ins Ziel kamen allerdings nicht alle: Die Weiherpiraten kenterten schon kurz nach Beginn. Das Gefährt der DLRG Ortsgruppe Obere Schussen schien etwas zu behäbig zu sein und wurde rasch abgehängt. Auch die DLRG-Jugend kam mit den Paddeln nicht richtig voran und brachte ihr Boot schließlich schwimmend ins Ziel.

Das eigentliche Rennen machten die Feuerwehr als Titelverteidiger, das DRK und die „Italienischen Weihnachtscowboys“ unter sich aus. Die Brandbekämpfer griffen dabei zu allen Mitteln: In diesem Fall naheliegend mit Wasser. Mit einer Spritze und auch Paddeln machten die Feuerwehrleute ihre Mitstreiter ordentlich nass und kamen als Erste ins Ziel. Auf Platz zwei landeten die Rotkreuzler mit ihrem liebevoll gestalteten Fahrzeug und die schicken Italiener kamen als Dritte ins Ziel.