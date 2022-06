DLRG Jugend Altshausen organisiert Bezirkszeltlager

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugend der DLRG Ortsgruppe Altshausen konnte dieses Jahr endlich wieder ihr Zeltlager Veranstalten. Trotz etwas nassem Wetter hatten die knapp 60 Kinder zwischen 5 und 14 Jahren in der ersten Pfingstferienwoche eine Menge Spaß. Von langen Lagerfeuernächten mit Stockbrot, Gitarrenklängen und Fahnenwache bis zu Fußball, Buschcrafting oder Tischtennis war die ganze Woche was los. Kreative Angebote wie Gipsmasken basteln, Armbänder knüpfen, Kerzenziehen und Jute-Beutel Bemalen durften natürlich auch nicht fehlen. In den wenigen Stunden am Tag, an dem es von oben mal nicht nass wurde und die Sonne schien, zettelten die großen Jungs immer wieder Wasserschlachten an, und Betreuer sowie Kinder landeten in unserem selbstgebauten Pool. Dies trug zwar nicht gerade dazu bei, dass der Platz trocknen konnte, aber in der DLRG können ja alle schwimmen und im Wasser fühlen sie sich erst so richtig wohl. In diesem Jahr konnten die Kinder nicht nur die eigene Fahne bewachen und erfolglose Fahnendiebe ebenfalls im Pool versenken. Da die umliegenden Zeltplätze dieses Jahr alle voll belegt waren, konnten sich die Teilnehmer selbst im Fahneklauen probieren und waren dabei auch teilweise erfolgreich. Ein Highlight, dass vielen in Erinnerung bleiben wird.

Die DLRG Jugend Altshausen veranstaltet seit vielen Jahren ihr Zeltlager, seit 2016 auf einem Zeltplatz am Metzisweiler Weiher bei Wolfegg. Dabei sind die Kinder und Jugendlichen aus dem ganzen DLRG Bezirk Ravensburg eingeladen. So hatten wir in diesem Jahr Teilnehmer und Betreuer aus Baienfurt, Bodnegg, Leutkirch, Wangen, Weingarten und natürlich Altshausen dabei.