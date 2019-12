Diese sieben Projekte werden von Leader gefördert

Der Leader-Steuerungskreis des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) hat sieben Projekte aus dem siebten Projektaufruf ausgewählt. Zur Förderungstehen dafür 352 686 Euro an EU-Mitteln und 223 124 Euro Landesmittel zur Verfügung.

Ein privater Antragsteller aus Laubbach darf sich über die Förderung zur Errichtung des „s’Hofcafé Härle“ freuen. Der Projektträger will die Grundversorgung von Brot und Kleingebäck für die Bevölkerung sicherstellen. In der Gemeinde Kreenried wird von einer privaten Antragstellerin eine „Bildungsstätte mit Pensionsbetrieb“ errichtet. Für den „Neubau eines Dienstleistungsgebäudes in Altshausen“ erhält ein Unternehmen im Bereich Elektrotechnik eine Zuwendung. Zudem ist eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge geplant. Die Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried freut sich über die Unterstützung für das „MoMo – Moor Mobil“. Ein privater Antragsteller aus Aulendorf darf sich über die Förderung zur Errichtung einer „Adventure Golf Anlage“ freuen. In Spöck erhält ein Bausteinmetz eine Zuwendung für die „Betriebssicherung und -erweiterung“. Remo unterstütz zudem das inklusive Kunstprojekt „Hierbleiben … Spuren nach Grafeneck“.