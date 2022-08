In Hüttenreute hat ein Dieb in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag aus Büroräumlichkeiten einer sozialen Einrichtung einen Tresor gestohlen. Der Täter gelangte auf bisher nicht bekanntem Weg in das Gebäude in der Riedhauser Straße und nahm den Geldschrank samt Inhalt mit sich. Die Polizei Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0751/803 66 66 erbeten.