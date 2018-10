Die Wärmebildkamera ist eine große Hilfe

Das ehemalige Sparkassengebäude brennt, und Personen müssen daraus gerettet werden: Das war da Szenario für die diesjährige Jahreshauptprobe der Feuerwehr Altshausen. Zahlreiche Zuschauer kamen am Samstagnachmittag in die Hindenburgstraße an das inzwischen ehemalige Sparkassengebäude, um die Übungen der Aktiven und der Jugendfeuerwehr zu verfolgen.

Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Thomas Trunz kommentierte die beiden Proben überaus informativ. Wer wollte, konnte einiges über das Geschehen an einem Einsatzort und die Einsatztaktik erfahren. So berichtete er beispielsweise, dass der Einsatzleiter, wenn er den Unglücksort erkundigt, praktisch in nur einer Minute entscheiden müsse, wie die noch gar nicht angerückten Feuerwehrfahrzeuge sich später positionieren sollen. Eine besondere Rolle spielt dabei das Drehleiter-Fahrzeug. „Bei der Drehleiter muss von Anfang an der Standort feststehen“, sagte Trunz. „Es ist ganz wichtig, dass sich alle Fahrzeuge der Drehleiter unterordnen.“ Eine Änderung habe die Feuerwehr Altshausen auch eingeführt: Inzwischen trifft der Vorausrüstwagen (VRW) als erstes am Einsatzort ein – und nicht mehr wie bisher der Einsatzleitwagen (ELW). Grund dafür sei, dass der VRW schneller zu besetzen sei.

Übungsszenario mit Drehleiter

Das Übungsszenario war, dass mit der Drehleiter Personen auf dem Balkon gerettet werden mussten und eine Person im verrauchten Erdgeschoss zu retten war. Hier bot die Feuerwehr etwas Besonderes an: Besucher konnten während der Übung das Gebäude am Haupteingang betreten und durch eine Trennwand die Arbeit der Atemschutz-Trupps „live“ erleben – sofern der Einsatzort im Erdgeschoss nicht gerade zu verraucht war.

Unschätzbare Dienste leistet bei Einsätzen in verrauchten Gebäuden die Wärmebildkamera, die die Feuerwehr Altshausen besitzt. Mit dieser können Personen, die sich noch im Gebäude aufhalten, erkannt werden. Ohne Kamera dagegen ist die Suche nach Personen wesentlich mühseliger und auch weniger erfolgversprechend. „Im Realeinsatz sehen wir in einem verrauchten Gebäude nur wenige Zentimeter“, verdeutlichte Trunz. Er und ein Atemschutz-Trupp demonstrierten, wie die Suche ohne eine solche Kamera abläuft: Zwei Feuerwehr-Mitglieder halten sich zu zweit an einer Axt, und tasten sich dann teils auf Knien durch den verrauchten Raum – einer der beiden tastet parallel dabei die Wand ab. Die Wand stellte in der Demonstration Thomas Trunz dar.

Brennt ein Gebäude, steht die Rettung der Menschen an erster Stelle. „Der Brand ist da zweitrangig“, zeigte Trunz die Prioritäten auf. Einen wertvollen Beitrag für die Übung leistete auch der Gerätewagen Logistik, mit dem schnell eine Wasserleitung aufgebaut werden kann, auch über eine größere Distanz hinweg.

Die Feuerwehr zeigte, dass sie rasch die angenommene Personenrettung und den angenommenen Brand in den Griff bekam. Mit dabei war auch die Feuerwehr Fleischwangen, ebenso das DRK. Einsatzleiter war Volker Lebrecht.

Jugendfeuerwehr beeindruckt

Auch die Jugendfeuerwehr zeigte eindrucksvoll ihr Können. Hier war das Szenario, dass ein Auto auf ein anderes aufgefahren ist und überdies auch noch eine Person unter dem Auto, in Höhe des Stoßfängers, eingeklemmt ist. Wie Thomas Trunz anerkennend am Ende feststellte, habe die Jugendwehr die Übung in gerade einmal 13 Minuten geschafft. „Die Jugendfeuerwehr hat die Übung mit Bravour gemeistert“, sagte er. Laut Trunz hat die Jugendwehr derzeit 18 Mitglieder und existiert nun seit 20 Jahren. Wie Trunz betonte, stamme mehr als die Hälfte der jetzigen Aktiven aus der Altshauser Jugendwehr, obwohl es diese in Altshausen ja erst 20 Jahre gebe.