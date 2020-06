Die Räuberbahn erweitert ihr Angebot

Ein neues Angebot für Erholungssuchende bietet die oberschwäbische Räuberbahn ab sofort zusätzlich auch immer samstags: Erstmals fahren die Züge das gesamte Wochenende durch. Entlang der einst stillgelegten Nebenstrecke erwartet den Fahrgast weitläufige Natur, wie das Pfrunger-Burgweiler Ried, das zweitgrößte Moor in Südwestdeutschland. Wellness am Wasser bieten mehrere Naturbäder und Badeseen sowie der überregional bekannte Seepark Linzgau mit vielfältigen Freiluftaktivitäten. Darüber informiert eine Pressemitteilung.

„Ab sofort fährt die Räuberbahn auch immer an allen Samstagen zwischen Ulm, Aulendorf und Pfullendorf“, wird Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner in der Pressemitteilung zitiert. „Wir danken dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg für die kurzfristige Bestellung dieser zusätzlichen Züge.“

Samstags wird nach dem gewohnten Fahrplan gefahren: Abfahrten sind in Aulendorf ab 9.24, 13.24 und 16.24 Uhr, wobei der erste Zug um 8.29 Uhr von Ulm startet. Abfahrten ab Pfullendorf sind ab 10.32, 14.32 und 17:32 Uhr. Der letzte Zug fährt hinter Aulendorf weiter nach Ulm. In den Zügen gibt es einen Bord-Imbiss sowie für Kinder eine kleine Bord-Unterhaltung mit Rätsel- und Malspaß.

Speziell auf Wanderer und Radfahrer ist die Räuberbahn laut Pressemitteilung eingestellt. Unzählige Radtouren und Wanderwege erschließen die oberschwäbische Region ab den jeweiligen Bahnhöfen der Räuberbahn. Über 20 konkrete Touren mit interaktiver Landkarte und Fahrplan haben die Macher der Räuberbahn auf dem interaktiven Freizeitportal www.raeuberbahn. de erarbeitet.

Zum Start der Samstags-Verkehre hat die Räuberbahn in Kooperation mit Seepark-Golf ein besonderes Samstags-Angebot aufgelegt: In Pfullendorf kommen Bahnfahrer vergünstigt in Deutschlands Abenteuer- und Fussballgolfanlagen: An Samstagen darf ein Erwachsener eine Begleitperson gegen Vorlage der Bahnfahrkarte kostenlos mitnehmen. Außerdem erhalten Räuberbahn-Fahrgäste bei vielen Gastronomen in Pfullendorf Ermäßigungen. Vom Pfullendorfer Bahnhaltepunk zum Seepark-Golf sind es mit dem Fahrrad 10 Minuten Fahrtstrecke.

Die zusätzlichen Samstagszüge werden übergangsweise von der Schwäbischen Alb-Bahn mit ihrenbeige-roten Triebwagen gefahren.

Die Räuberbahn-Strecke, die Pfullendorf, Ostrach und Altshausen verbindet, war 2004 von der Deutschen Bahn stillgelegt worden. 2009 wurde die oberschwäbische Nebenbahn von den Anliegerkommunen reaktiviert. Ziel ist laut Pressemitteilung, diese Strecke für die Zukunft zu erhalten und weiterzuentwickeln.