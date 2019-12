Die Plakette gibt es als Überraschung

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Ebersbach hat Dirigent Fridl Schoch am Samstag bewiesen, was in seinen Musikern steckt. Zu seinem letzten Jahreskonzert wählte er ein anspruchsvolles Programm. Mit 13 Gesamtproben und über 20 Registerproben war die Programmfolge reif für die Aufführung. Sein Orchester wurde von ihm regelrecht herausgefordert – und es hat bravourös abgeliefert. Vor einer stattlichen Anzahl von Freuden der Blasmusik konzertierte der Musikverein und bewies sein Können. Die 61 Musiker boten den Zuhörern einen stimmungsvollen Konzertabend.

Als Ehrengäste waren fachkundige Hochkaräter wie der stellvertretende Landesmusikdirektor Horst Dölle und Ehrenvorsand des Blasmusikverbandes Josef Mütz gekommen, Landrat Harald Sievers sowie die Ehrenmitglieder Osswald Mohr, Hans Hepp, Dr. Franz Stadler und Ehrenvorstand Theo Hepp Senior.

Landrat Harald Sievers überreichte zur Überraschung der Musiker im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Musikverein Ebersbach die Pro-Musica-Plakette „als Auszeichnung für die in langjährigem Wirken erworbenen Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens“ in der Gemeinde. Er lobte weiter das Engagement des Musikvereins, das er ganz besonders zu schätzen wisse, da er selbst ein eingefleischter Musiker sei. Bürgermeister Roland Haug hatte diese Auszeichnung für seine Musiker beim Bundespräsidenten eingefordert, nachdem über 100 Jahre nach der Gründung (1918) ganz besonders die Entwicklung und überzeugende Leistungen des Musikvereins für die Gesellschaft gewürdigt werden sollte.

Im Glanz dieses Jahreskonzerts durfte der Vorsitzende Daniel Rapp zusammen mit dem stellvertretenden Landesmusikdirektor Hoste Dölle verdiente Musiker ehren. Die Auszeichnungen des Blasmusikverbandes erhielten für 40 Jahre Johannes Zubler, für 20 Jahre Nadja Riebsamen und für zehn Jahre Felix Eisele, Doreen Heudorfer, Natalie Hirschburger und Lutz Strobel. Horst Dölle wusste voll Freude für jeden der Geehrten passende humorvolle Worte, teilweise gespickt mit lebendigen Anekdoten aus der Musikerwelt.

Moderatorinnen geben Einblicke

Durch dieses hochwertige und sehr kurzweilige Programm führten Julia Seeger und Lea Unglert. Sie gaben dem erwartungsvollen Publikum Einblicke in die Musikfolge. Den festlichen Auftakt bildete „A Festival Prelude“ von Alfred Reed. Weiter mit „Incendium“ – wo die Tragik der Gefühle beim Brand der Stadt Neumarkt durch die Instrumente dem Publikum durch alle Register spürbar gemacht wurde. Bei „Israels Folk Songs“ von Eva Fodor lieferten die Musiker vielfältige Effekte und einen Freudenmix aus Klatschen, Klopfen, Summen, Stampfen, dem Schlagzeug und allen Registern. Der Konzertmarsch „Sympatria“ thematisierte den Begriff Heimat. Mit der viersätzigen Suite „Puszta“ durften die Zuhörer wechselnde Tempi und farbenreiche Instrumentierung und damit verschiedene Stimmungen erfahren. Der „Tanz der Vampire“ führte in die Welt des gleichnamigen Musicals mit viel Biss und schwarzem Humor und die Musiker führten den Saal in die Szenerie dieser ganz besonderen Welt. Durch die Leichtigkeit und Fröhlichkeit von „The Second Waltz“ wurde das Publikum aufgefordert im Dreiviertel-Takt mit zu summen und mit zu schunkeln. Den Abschluss bildete „Caravan“ von Duke Ellington. Die Musiker ließen gekonnt mit orientalischer Musik erleben, wie man sich eine Karawane vorstellen könnte.

Mit einem sehr lange anhaltenden Applaus erforderte das Publikum die Zugabe. Dirigent Fridl Schoch führte Orchester wie auch Publikum gekonnt und souverän beim Radetzkymarsch. Und ganz zum Schluss, er versprach den Zuhörern, einen für Schwaben einfachen Text (Hallelujah) mit ihnen einzustudieren. So dirigierte er den ganzen Saal zum Stück „Hallelujah“ von Leonhard Cohan – alles folgte den Händen des „Musikmachers“ Schoch, die Musiker konzertierten, die Gäste sangen – das Jahreskonzert endete in Freude und Glückseligkeit.