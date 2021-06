Die erste virtuelle Mitgliederversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lena Schuttkowski machte in ihrem Bericht deutlich, dass seit Gründung des Vereins im Jahr 2015 insgesamt 45 LEADER-Projekte und 31 Regionalbudget-Projekte in der Region Mittleres Oberschwaben unterstützt werden konnten. Der Großteil der Projekte wird im Bereich Kommunalentwicklung umgesetzt, gefolgt von den Handlungsfeldern Tourismus und Naherholung sowie Landentwicklung. Im Bereich Regionale Wirtschaft werden derzeit 13 Projekte bezuschusst.

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen die Neuwahlen der Vorstandschaft sowie der Mitglieder des LEADER-Steuerungskreises. Als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender wurden Bürgermeister Daniel Steiner und Bürgermeister Christoph Schulz einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Ilse Ruland von der Volksbank Bad Saulgau als Schatzmeisterin. Als Beisitzer wurden neu in die Vorstandschaft gewählt, Gisela Eisele vom Landfrauenverband Ravensburg sowie Wilhelm Heine vom Bauernverband Allgäu-Oberschwaben. Auch der LEADER-Steuerungskreis ist als Auswahlgremium wieder in vielfältigen Themenbereichen besetzt. Unter den Akteuren befinden sich kommunale Vertreter, Wirtschafts- und Sozialpartner, Institutionen, Privatpersonen wie auch Vertreter aus verschiedenen Bereichen wie Mobilität, Handwerk, Umwelt, Bildung und Frauen sowie Senioren und Jugend.

Für das vergangene Jahr wurden Jahresbericht, Jahresabschluss und Kassenprüfung von den Mitgliedern genehmigt, die Vorstandschaft entlastet sowie die Haushaltsplanungen für 2022 beschlossen. Im Rahmen des Neubewerbungsprozesses für die neue LEADER-Förderperiode 2021-2027 wurden die Rahmenbedingungen beschlossen. In den nächsten Monaten sollen das Regionale Entwicklungskonzept fortgeschrieben und die Bewerbung ausgearbeitet werden.

LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg. Im Rahmen dessen stehen unserer Region Fördermittel zur Verfügung. Damit werden Projekte bezuschusst, die im Rahmen der Projektaufrufe eingereicht und ausgewählt wurden. Die Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben e. V. (kurz: REMO) koordiniert das Förderprogramm im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben.

Weitere Informationen unter re-mo.org. Ansprechpartnerinnen der Geschäftsstelle sind Lena Schuttkowski und Laura Ditze, Telefon: 07584 9237-181 oder -180 bzw. info@re-mo.org-