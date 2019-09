Die Begegnungen mit seinen Besuchern schätzt der Künstler besonders

Seit knapp einem Jahr öffnet Peter Seimetz jedes erste Wochenende im Monat sein Atelier und seinen Bauwagen, in dem sich Kunstwerke befinden. Kunstinteressierte können dann die Objekte anschauen und sich mit dem Künstler unterhalten. Mit der Besucheranzahl ist Peter Seimetz zufrieden – deshalb will er auch künftig zu sich in die Schloßstraße 15 nach Riedhausen einladen, wo sich Atelier und Bauwagen befinden.

Es sind die Begegnungen mit seinen Besuchern, die Peter Seimetz schätzt: Im Gespräch mit ihnen erfährt er manchmal ganz neue mögliche Deutungen seiner Kunstwerke. Ihm ist wichtig, keine hohen Barrieren aufzutürmen – die Besucher sollen nicht das Gefühl haben, dass man sich mit Kunst auskennen muss, um sich mit Seimetz unterhalten zu können. „Ich bin ja auch kein studierter Künstler“, bemerkt Seimetz. „Man muss auch nichts kaufen“, ergänzt er.

Bilder werden ausgetauscht

Die Bilder in dem Bauwagen tauscht Seimetz regelmäßig aus. Allzu viele Kunstwerke stehen nicht im Bauwagen – am vergangenen Samstag beispielsweise sind es etwa elf an der Zahl. „Ich sage immer: Das ist wahrscheinlich die kleinste Galerie Oberschwabens“, sagt er lächelnd. Seinen Humor zeigt er auch dadurch, dass eine Jesusfigur im Bauwagen steht: „Als Gimmick“, sagt er lächelnd, also eine lustig gemeinte Zugabe. Die Figur habe er auf einem Flohmarkt gefunden.

Mit beteiligt ist auch die befreundete Künstlerin Selina Reichle. Mit ihr gemeinsam hatte er zeitweilig ein Atelier in Blitzenreute. Weil da die Besucherresonanz aber enttäuschend war, haben die beiden vor einem Jahr einen Bauwagen angeschafft, in dem Kunstwerke zu bestaunen sind. Der Wagen steht neben dem Haus der Familie Seimetz. Jedes erste Wochenende im Monat ist der Wagen für Besucher geöffnet, ebenso das Atelier im Wohnhaus sowie der große Naturgarten. „Im Schnitt sind es zehn bis 20 Besucher pro Wochenende“, sagt Seimetz. „Mal sind es mehr, mal sind es weniger.“ Mit diesem Durchschnitt sei er zufrieden, sodass er auch weiterhin am ersten Wochenende eines Monats seine eigenen Werke, Selinas Reichles Kunst oder die von Gastkünstlern zeigen werde.

Holzschnitt, Zeichnungen, Bilder – für Peter Seimetz ist das mehr als nur ein Hobby. „Wenn ich male, geht es mir gut“, beschreibt er sein Verhältnis zu seiner Kunst. „Gute Musik nebenher: Dann entstehen die Bilder aus mir heraus“, erläutert er seinen Arbeitsstil. Unter „guter Musik“ versteht er beispielsweise Hardrock, Blues oder Jazz. In zwei oder drei Stunden ist dann ein größeres Bild entstanden. Etwa zehn bis 15 Stunden im Schnitt in der Woche widmet sich Seimetz seiner Kunst, schätzt er.

Seimetz und Selina Reichle stellen ihre Bilder auch aus, beispielsweise ab dem 12. September bis zum 3. November im Kulturzentrum Linse in Weingarten. Im Hauptberuf ist Peter Seimetz Fachlehrer für geistig behinderte Menschen.