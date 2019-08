Der Vater des Naturschutzzentrums wird 90 Jahre alt

An Lothar Ziers 90. Geburtstag am 17. August haben sich viele Gäste und Gratulanten die Klinke in die Hand gegeben. Albrecht Trautmann, Erster Vorstand der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried, Pia Wilhelm, Leiterin des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf, und Ekkehard Stettner, Bürgermeister der Gemeinde Riedhausen und Stiftungsmitglied, gratulierten Lothar Zier in Vertretung der „Riedstiftung“, des Schwäbischen Heimatbundes und des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf und wünschten ihm in großer Dankbarkeit und Anerkennung weiterhin so viel Schaffenskraft und Kreativität – und natürlich die dafür notwendige Gesundheit.

Lothar Zier wurde am 17. August 1929 in Trossenfurt in Unterfranken geboren. Er besuchte das Gymnasium in Hassfurt und erwählte den Forstberuf. Nach Stationen in fränkischen Revieren übernahm er eine Lehrerstelle an der Waldbauernschule Hohenkammer bei München und unterrichtete dort neun Jahre lang Forsttechnik und Forstschutz.

Von 1967 bis 1992 war er in Diensten der Gräflich Königseggschen Forstverwaltung, Königseggwald. Bereits in dieser Zeit setzt er sich ehrenamtlich für den Schutz des Pfrunger-Burgweiler Rieds ein und eignet sich ein breites Fachwissen über Flora und Fauna dieses Moorgebiets an. 1974 wurde er zum Sonderbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen für das Pfrunger-Burgweiler Ried ernannt. Im gleichen Jahr erfolgte die Auszeichnung mit der Kosmos-Medaille „Forscher aus Leidenschaft“. 1981 wurde er zum Naturschutzbeauftragten des Landkreises Ravensburg bestimmt. 1985 erfolgte die Grundlagenarbeit „Das Pfrunger Ried, Entstehung und Ökologie eines oberschwäbischen Feuchtgebietes“, das 1998 in überarbeiteter Neuauflage erscheint und dem Naturschutz im Pfrunger-Burgweiler Ried als Grundlagenwerk dient.

Mehrfach wurde der Jubilar für seine Verdienste im Naturschutz ausgezeichnet: 1988 erhielt er die Medaille „Verdienste um die Heimat Baden-Württemberg“. Im gleichen Jahr arbeitete er an der Publikation „Stillgewässer- Kataster des Landkreises Ravensburg“ mit. Hierfür erhielt er zusammen mit Prof. Dr. Roland Prinzinger und Rudolf Ortlieb den „Forschungspreis des Dachverbandes der Avifaunisten“. Viele Bücher und Publikationen folgten. Seit vielen Jahren ist er ein gefragter Dozent an der Heimvolkshochschule Inzigkofen und Referent für unzählige Vorträge, Führungen und Seminare mit naturkundlichen, geschichtlichen und heimatkundlichen Themen. Über 40 Jahre war er unterwegs als naturkundlicher Reiseleiter mit den Schwerpunkt- Themen Botanik und Geologie.

Im Auftrag des Schwäbischen Heimatbunds war er unterwegs bei Landwirten und Grundstücksbesitzern, um Flächen für den Naturschutz zu erwerben. Ein großer Erfolg war die Unterschutzstellung des restlichen von der vollständigen Zerstörung bedrohten Hangquellmoores Laubachmühle im Pfrunger-Burgweiler Ried.

Als 1993 das Haus im Riedweg 3 in Wilhelmsdorf frei wurde, setzten sich engagierte Bürger dafür ein, dass hier ein Naturschutzzentrum eingerichtet wird. Der damalige Bürgermeister von Wilhelmsdorf Kurt Traub bekniete Lothar Zier, die Leitung dieses Infozentrums zu übernehmen. Im neuen Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbunds Dieter Dziellak fand er den passenden Partner für diese Unterfangen. So kam es, dass Lothar Zier von seinen Plänen einer großen Reise mit dem Wohnwagen zusammen mit seiner Frau Anna abrückte und dem Ruf des Schwäbischen Heimatbundes folgte. Er richtete mit bescheidenen finanziellen Mitteln, aber dafür mit großem Engagement und Fachwissen die Ausstellung im Naturschutzzentrum ein und leiteet diese Einrichtung des Schwäbischen Heimatbunds von 1994 bis 2003. 1999 wurde er mit der „Staufer- Medaille“ des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Er setzte sich stark für die Durchführung des Naturschutzgroßprojekts ein und arbeitete gemeinsam mit der in Gründung befindlichen Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried an der Antragstellung mit.

2008 erhielt er die „Felix-von-Hornstein-Medaille“ durch den Bund Naturschutz Oberschwaben. Nachdem er seine Reisetätigkeit reduziert hat, wendet er sich neuen Aktivitäten zu: Er verpackt Geschichten über Landschaft und Leute sowie aus seinem erfüllten Leben in Verse und veröffentlichte unter anderem die „Mooritaten“ und die „Oberland-Saga“, hält Vorträge in Versform und begleitet sich dabei auch mitunter auf der Gitarre. Seine Schaffenskraft ist ungebrochen, sucht er sich doch immer wieder neue Projekte in Form von Büchern und Vorträgen mit Themen aus Geschichte und Natur.