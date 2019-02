Der Liederkranz Altshausen verstummt

In diesem Jahr könnte der Liederkranz Altshausen sein 190-jähriges Bestehen feiern. Doch statt den Planungen für ein Festkonzert steht die Organisation der Vereinsauflösung an. Bei ihrer Mitgliederversammlung haben die noch 17 Sängerinnen und Sänger beschlossen, die Chorarbeit ruhen zu lassen und die Regularien für die Vereinsauflösung einzuleiten.

Derzeit bereitet das Vorstandsteam um Anneliese Wetzel die formelle Auflösungsversammlung, die am 26. März stattfindet, vor. Auch der letzte Rettungsversuch von Bürgermeister Patrick Bauser, der es sehr bedauert, dass einer der ältesten Vereine und einer der Kulturträger aus der örtlichen Bildfläche verschwindet, hat zu keinem Ergebnis geführt. Damit endet eine wechselvolle Vereinsgeschichte, die 1829 begann. Wie aus der Vereinschronik zu entnehmen ist, hatte der damalige Pfarrer und spätere Domkapitular von Faulhuber Freunde des Gesanges zusammengetan, um in Gemeinschaft mit Saulgauer Sangesbrüdern alle 14 Tage im Wirtshaus in Boms den vierstimmigen Volksgesang zu pflegen.

Erstmals wurde die erfolgreiche Vereinsentwicklung 1914 wegen des Ersten Weltkrieges und ein weiteres Mal 1936 wegen des Zweiten Weltkrieges unterbrochen. Nach der Wiedergründung 1948 begann die Blütezeit des Vereins, bei dem der Chor zeitweise mehr als 50 Chormitglieder hatte. 1967 wurde aus dem Männerchor der Gemischte Chor. Neben vielen eigenen Konzerten, zuletzt das Frühlingskonzert 2018, bei dem die Sänger unter der Leitung von Ursula Wentz zusammen mit dem Männerchor aus Otterswang noch begeistern konnten, waren es die Auftritte innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die den Chor zum guten Botschafter werden ließ. Mitwirkung beim Kinderfest, beim Christkindlesmarkt und beim Marktplatzfest und nicht zuletzt die beliebten Fasnetbälle waren feste Größen.

2004 feierte der Liederkranz noch mit 35 Aktiven sein 175-jähriges Bestehen. Dann begann langsam, aber stetig die Dezimierung der Chorstärke. Alois Weber, früherer Vorsitzender und jetziges Vorstandsmitglied beschreibt dies so: Vielfältige Bemühungen, neue Chormitglieder zu gewinnen, reichten nicht aus, die zumeist altersbedingte Abgänge auszugleichen. Trotz guter Chorarbeit, einer bis heute guten Kameradschaft, qualifizierter Chorleitung und erfolgreichen Konzerten war eine nachhaltige Verstärkung des Chores nicht mehr erreichbar. „Ich war vor 37 Jahren bei meinem Eintritt der zweitjüngste Sänger und heute bin ich mit 68 Jahren der Drittjüngste“, macht Weber die Situation der Überalterung deutlich. Die Überalterung und die einhergehende schwindende Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, führte dazu, dass es immer schwieriger wurde, die notwendigen Vorstandsposten zu besetzen. Nachdem beim Weggang der bisherigen Chorleiterin Ursula Wentz weitere Chormitglieder den Chor verließen und bei den anstehenden Wahlen keine Vorstandbesetzung mehr möglich war, war das Ende des Liederkranzes Altshausen eingeläutet.

Projektchöre sind beliebt

Die Altshauser sind damit in der Chorszene nicht alleine. Das Chormagazin „Chorheute“ schildert unter der provokanten Überschrift „Der deutsche Chor stirbt schon länger als der deutsche Wald“ die Situation. Das Singen in Männerchören und traditionellen Gesangvereinen gehe zurück. In den nächsten Jahren würden viele dieser Chöre mangels Sänger oder aus Altersgründen aufgeben müssen. Eine gute Botschaft ist aber, dass Singen wieder hip ist. Daniel Schalz vom Deutschen Chorverband bestätigt, dass sich das Image verändert hat. „Das gemeinsame Singen hat mittlerweile wieder einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft als noch vor zehn Jahren.“ Allerdings seien Menschen nicht mehr bereit, sich längerfristig in Vereinsstrukturen einzubinden. Deswegen haben niederschwellige Mitsingprojekte Konjunktur. Vocal-Popp- und Jazzchöre mit zeitgemäßem Repertoire aber auch Chöre mit hohem Anspruch sind die Gewinner dieses Wandels – leider ohne den Liederkranz Altshausen. Dieser hat doch noch einen Auftritt, denn das Ständchen zum 70. Geburtstags ihres sängerischen Urgesteins und Vereinswirts Leonhard Horber ist für die Chormitglieder Ehrensache.