Der Landwirt soll Geschichten erzählen

50 Jahre Maschinenring: Dieses Jubiläum hat der Maschinenring Alb-Oberschwaben im Rahmen seiner Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Boms am Samstagabend gefeiert. Beeindruckende Unterhaltung lieferte der „Mentalist und Gedankenkünstler“ und Landwirt Jakob Lipp, der mit Experimenten und Erzählungen zum „Querdenken in der Landwirtschaft“ aufrief.

„Angefangen hat alles eigentlich schon 1963“, sagte Ulrike Reiter, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des Maschinenrings. Sie sage es ungern, aber man sei genau genommen mit der Jubiläumsfeier jetzt sechs Jahre hintendran, bemerkte sie humorvoll. Im März 1963 wurde der Maschinen- und Betriebshilfering Esenhausen (Wilhelmsdorf) gegründet – somit ist er einer der ältesten Maschinenringe in Baden-Württemberg. 1969, also vor 50 Jahren, wurden dann sowohl der Maschinen- und Betriebshilfering Ravensburg wie auch der Kreismaschinen- und Betriebshilfering Sigmaringen gegründet. 1999, also vor 20 Jahren, fusionierten die drei Maschinenringe zum heutigen Maschinenring Alb-Oberschwaben.

In einem Maschinenring unterstützten sich die Mitglieder, also die Bauern, gegenseitig. Beispielsweise werden Land- und Forstmaschinen gemeinsam genutzt, landwirtschaftliche Arbeitskräfte werden vermittelt, es wird gemeinsam Diesel eingekauft, um günstigere Preise zu realisieren. Mancher Handwerksbetrieb beneide die Landwirte um den Maschinenring, meinte Markus Bauknecht, Vorsitzender des Maschinenrings Alb-Oberschwaben. „Viele Landwirte sind stolz, Mitglied einer so starken Gemeinschaft zu sein.“ Wie er erläuterte, ist vor allem die rasant fortschreitende Technisierung und Digitalisierung ein wichtiges Aufgabenfeld für den Maschinenring. „Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen“, sagte Bauknecht. Es gebe Landwirte, die in diesem Bereich schon sehr fortschrittlich arbeiten. Doch es gebe auch welche, die bei diesem Wandel Hilfe brauchen würden.

„Sie sind eine Vereinigung, die sich gegenseitig unterstützt“, sagte Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle, die auch für ihren nicht anwesenden Landrats-Kollegen Harald Sievers ein Grußwort sprach. Innovation und Gemeinschaft würden im Maschinenring großgeschrieben. Sie sprach auch die neue Düngeverordnung an, die unter manchen Landwirten für Unruhe sorgt: „Die neue Düngeverordnung fordert uns alle“, sagte Bürkle. „Wir versuchen, eine positive Einstellung zu den Veränderungen zu vermitteln“, sagte sie.

Der Maschinenring sei ein wichtiger Dienstleister im ländlichen Raum geworden, stellte Christian Wittlinger fest, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands der Maschinenringe in Baden-Württemberg. Mancher Landwirt sichere sich auch durch seine Tätigkeit für den Maschinenring einen Nebenerwerb, der ein wichtiger Beitrag zum Familieneinkommen sei. Er verdeutlichte, dass die Idee Maschinenring inzwischen auch andernorts gefragt ist: „Dieses Jahr wurden in Afrika schon die ersten beiden Maschinenringe gegründet“, sagte er.

Maschinenring-Geschäftsführer Hubertus Kleiner stellte die Zahlen für 2018 vor. Demnach gibt es einen Jahresüberschuss von 19 693 Euro zu verzeichnen. Die Aktiv- und Passivseite der Bilanz betragen jeweils rund 459 000 Euro, es ergibt sich für 2018 ein Verrechnungswert von 398 625 Euro. Stand Ende 2018 hat der Maschinenring Alb-Oberschwaben 1286 Mitglieder. Kassenprüfer Reinhold Duelli bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung war reine Formsache.