Der Lätsch Vere wird 66 Jahre alt

Bei der Fasnet 1953 gesellte sich zu den Masken der Altshauser Narrenzunft ein neues Gesicht: der Lätsch Vere. Bis heute ist die Einzelfigur fester Bestandteil des närrischen Gefolges aus Altshausen. Ins Leben gerufen hat ihn Manfred Sauter, der mehr als 40 Jahre auch bei fast allen Umzügen hinter der Maske steckte.

Aufgewachsen ist Manfred Sauter in Friedrichshafen. Beim Luftangriff am 20. Juli 1944 wurde das Elternhaus zerstört. Nach der Entlassung der Eltern aus dem Ravensburger Krankenhaus wurde die Familie in der Ziegelei Rimmele in Litzelbach untergebracht. Als 13-Jähriger feierte Manfred Sauter 1948 seine erste Fasnet in Altshausen mit. Sein Vater Josef Valentin Sauter fasste schnell Fuß und wurde Prinz und später Präsident in der Zunft, die damals noch „Narrhalla“ hieß. Sohn Manfred wurde Hofnarr des späteren Prinzen Alfons Grieb. „Der wollte für die Fasnet 1953 etwas Besonderes für mich machen und schlug eine neue Figur vor“, erinnert sich der mittlerweile 83-Jährige Sauter.

Bei der Suche nach einer Figur für Sauter erinnerten sich alteingesessene Altshauser an Xaver Weishaar, besser bekannt als „Lätsch Vere“. Der stammte aus Ried bei Fronhofen, lebte Anfang des 20. Jahrhunderts in Altshausen. Der Bildhauermeister Hugo Riegel senior schnitzte eine Maske aus dem Gedächtnis und versah sie – wie bei der Fasnet üblich – mit einigen Übertreibungen von Details. So zum Beispiel dem „Lätsch“, einer etwas krummen und herunterhängenden Mundpartie. Erst am Fasnetssamstag wurde die Maske fertig. Um für den Umzug gerichtet zu sein, musste Sauter noch ein wenig improvisieren. Mit schwarzem Hut, Spazierstock und altem Köfferle nahm die Figur Form an. „Der erste schwarze Frack war der Hochzeitsanzug von Narrenvater Josef Fürst senior. Dessen Frau steckte mir noch eine weiße Schießbuden-Chrysantheme ins Knopfloch und der ,Lätsch Vere’ war geboren“, berichtet Sauter. In seiner Vorstellung war der Vere ein alter Mann mit humpelndem Gang. „Wenn ich unter der Maske war, dann legte sich ein Hebel um, ich habe mich ganz anders bewegt.“

Eigene Maske für 85 D-Mark anfertigen lassen

Die Holzmaske war Eigentum der Familie Grieb, hing unter dem Jahr in deren Gasthaus „Krone“. Als die Familie aus Altshausen wegzog, ließ Manfred Sauter sich 1963 eine eigene anfertigen – für damals 85 D-Mark. 1970 schaffte er es auf die Titelseite der Zeitschrift „Schwäbischer Bauer“, erhielt die Hubert-Missel-Medaille. Bis 1994 blieb Sauter seiner Figur treu. Doch Arthrose machte ihm zu schaffen, sodass er die Narrensprünge als Hästräger aufgab. Ihm folgte Werner Zach, den mittlerweile Elmar Feßler abgelöst hat.

Der „Lätsch Vere“ soll ein unstetes Leben geführt haben, seinerzeit Hochzeitslader, Leichenansager und Drehorgler gewesen sein, den Lebensunterhalt als Hausierer verdient haben. „Mag sein, dass alles oder etwas davon stimmt. Aber vieles habe ich damals unwissend in die Figur hineininterpretiert“, sagt Sauter. Erst später habe er Recherchen zur Person Xaver Weishaar gemacht. So fand er etwa heraus, dass der Vere laut des Standesamtes in Arlen bei Singen/Hohentwiel schon im Alter von 48 Jahren am 30. Juli 1918 als Handelsmann verstorben ist. „Ein humpelnder, zittriger alter Mann war er also nicht“, sagt Sauter. Und doch ist die leicht gebückte Körperhaltung und der seltsame Gang bis heute ein Markenzeichen der Figur des „Lätsch Vere“.

Stolz ist Sauter noch heute auf ein Zeugnis des Dornahofs. Der damalige Diakon Maier bescheinigte ihm in der Fasnet 1985, dass er im Fall einer Herbergssuche stets in die Einrichtung kommen könne – insbesondere zwischen Dreikönig und Aschermittwoch und selbst im volltrunkenen Zustand. Doch auch bei der diesjährigen Fasnet wird er das Angebot wohl nicht in Anspruch nehmen müssen. Der 83-Jährige wird wieder im Altshauser „Schützen“ übernachten. Denn auch wenn er längst wieder in Friedrichshafen wohnt, gehören die Hausfasnet in Altshausen wie auch das OHA-Treffen zu seinen festen Terminen in der närrischen Zeit.