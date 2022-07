„Der Herrgot muß ein Hoßkircher sein“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Der Herrgott muss ein Hoßkircher sein.“ – mit diesen Worten drückte der Dirigent des Musikvereins Hoßkirch das aus, was der Verein, was die Bürger und was die zahlreichen Kapellen anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Kapelle erlebten. Von vorne bis hinten habe alles gepasst, sowohl was die Organisation als auch das Wetter und das ganze Programm an den vier Tagen anbelangt. Dazu, so der Dirigent, konnte der Verein, mit seinem Vorsitzenden Benjamin Benz an der Spitze, auf ein super Team zählen, auf das man sich sowohl beim Aufbau als auch beim Abbau des Festzeltes und bei sämtlichen Arbeiten verlassen konnte. „Es hat einfach alles gepasst“, so Dirigent Franz Reck.

Zum Festauftakt fand am Freitagabend ein Nachtflohmarkt unter den Bäumen beim Hoki-See statt. „Hier sind wir total überrannt worden“, so der Vorsitzende Benjamin Benz. Es war ein wahrer Run zu verzeichnen, sodass die Getränke ausgingen und Nachschub geordert werden musste. Begeistert ist der Vereinsvorsitzende natürlich vom Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstagabend des 9. Julis in der Ortsmitte von Hoßkirch. Die geladenen Musikkapellen gaben ein farbenprächtiges Bild vor der Tribüne ab und es war ein Genuss, sie gemeinsam musizieren zu hören. Dann die Überreichung der Pro-Musica-Plakette unter dem Beifall aller Teilnehmer an der Feier. „Ein unbeschreibliches Gefühl“, so Benjamin Benz. Dem Marsch an den See zum Festzelt folgte dann der Fahneneinmarsch und anschließend unterhielt die Blaskapelle Unterroth die Gäste im proppenvollen Festzelt.

Der Sonntag stand nach dem Festgottesdienst am See ganz im Zeichen der Blasmusik. So gestaltete der Musikverein Altshausen den Frühschoppen und am Nachmittag spielte der Musikverein Königseggwald zur Unterhaltung auf. Zum Ausklang trat dann noch die JUKA Ostrach – Weithart – Königseggwald – Hoßkirch auf und begeisterte ebenso mit ihrer Musik wie auch alle anderen Kapellen.

Eine nette Geste gegenüber der älteren Bevölkerung dann am Montagnachmittag. Der Musikverein lud zum Seniorennachmittag an den See ein und dieses Angebot wurde von den älteren Herrschaften gerne angenommen. Zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten trat dann am Montagabend der Musikverein Hohentengen-Göge auf und die fast hundertköpfige Blaskapelle brachte ebenfalls „Schwung in die Bude“ mit bester Unterhaltungsmusik.