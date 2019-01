Der Bau des Bürgersaals rückt näher

Rund 13 Monate lang haben Architekten, Verwaltung und Gemeinderat an den Details für den Bürgersaal in Altshausen gearbeitet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde schließlich das Baugesuch einstimmig entschieden. Die Kostenschätzung liegt bei rund vier Millionen Euro.

Die eigentlichen Planungen für den Bürgersaal beginnen bereits Anfang 2015 als der Gemeinderat den Architektenauftrag vergeben hat. „Die Bürger mag es verwundern, dass es sich nun so lange hinausgezögert hat. Aber es gab unerwartete Herausforderungen“, sagt Bürgermeister Patrick Bauser im Gespräch mit der SZ. Denn ursprünglich sollte der Bürgersaal über der Sparkasse eingebaut werden.

„Im Nachhinein ist es <EP,1>nun eine optimal Lösung“

Es stellte sich heraus, dass die Zwischendecke für die Pläne nicht tragfähig gewesen wäre. Für einen Umbau hätte die Sparkasse in Container ausgelagert werden, was rund 300 000 Euro gekostet hätte. So kam die Idee für einen Neubau mit einem Investor, was schließlich zum Dienstleistungsgebäude gegenüber führte. „Im Nachhinein ist es nun eine optimal Lösung“, sagt Bauser.

In der Zwischenzeit haben Architekt Roland Groß und Carsten Wörner am Baugesuch gefeilt, immer wieder Wünsche der Gemeinderäte eingearbeitet. Zwar soll sich der neue Bürgersaal in seine Umgebung mit den historischen Gebäuden einfügen. Trotzdem soll er sich als modernes Bauwerk deutlich abheben. Er soll ein Flachdach und eine Fassade aus Sichtziegeln bekommen. An den Seiten zum Rathaus und nach Süden sind großflächige Fensterfronten geplant.

Räte entscheiden sich, nach langer Debatte, für eine normale Lüftung

Nach langwieriger Debatte hatten die Gemeinderäte sich gegen eine Klimaanlage und für eine normale Lüftung entschieden. Diese kann die Raumtemperatur zwar auch etwas abkühlen, aber nicht so stark. „Daher ist der Sonnenschutz an den großen Fensterfronten auch so wichtig“, erläutert Bauser. Bei Hitze und Sonnenschein wird mit außen angebrachten Lamellenjalousien Schatten im Raum geschaffen.

Im Erdgeschoss des Bürgersaals wird es rund 300 Sitzplätze geben, auf einer Galerie weitere 100. „Die Galerie wird abtrennbar vom großen Saal sein, sodass auch zwei Veranstaltungen unabhängig voneinander stattfinden könnten“, sagte Carsten Wörner bei der Sitzung des Gemeinderates. In der Galerie wird es eine Teeküche geben. Im Erdgeschoss eine Küche und eine Verteilerküche. Im Keller gibt es unter andrem Räume für Technik und Lager, außerdem Umkleiden und eine Künstlergarderobe.

Michael Amann (CDU) lobte den Entwurf. „Mein Kompliment. Jetzt wird es immer konkreter und das Kind kriegt ein Gesicht.“ Dem schloss sich Goetz Lohrmann (CDU) an: „Der Entwurf ist ausgereift und stimmig.“

Noch nicht geklärt ist, ob außen an der Seite zum Rewe eine Fluchttreppe angebracht werden muss. „Wir hoffen, dass spätestens im Februar das Thema Brandschutz geklärt ist und wir wissen, ob wir die Treppe bauen müssen“, sagt Bauser. Er hofft, dass im April die Ausschreibungen der einzelnen Arbeiten beginnen können.

Eine nächste Aufgabe für den Gemeinderat wird ein Betreiberkonzept sein. Außerdem soll ein Bauausschuss gegründet werden, in dem kleinere Entscheidungen zur Gestaltung des Gebäudes getroffen werden können.

Der nächste sichtbare Schritt für den Bürger wird der Abriss des alten Sparkassengebäudes sein. Der Beginn des Abbruchs ist für die zehnte Kalenderwoche geplant, also ab Anfang März. Die Arbeiten werden rund sieben Wochen dauern, die meiste Zeit wird voraussichtlich die Entkernung einnehmen.