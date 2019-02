Das Rathausteam war schon fast im Skiurlaub

Die Altshauser Narren haben am Gompiga Donnschtigmorgen einen großen Fehler gemacht: Sie kamen einfach zu früh zum Rathaus, „sonst wären wir schon längst im Wintersport gewesen“. Pech gehabt, Schultes Patrick Bauser. Somit blieb ihm nichts anderes übrig, als den Rathausschlüssel den Narren zu übergeben, die nun in der fünften Jahreszeit die Macht im Ratstempel übernommen haben. Somit kann er mit seiner ganzen Crew, die schon alpin gewandet darauf wartete, in den Wintersport starten – hat man doch keine Arbeit mehr in den Ratsstuben.

Doch Zunftmeister Klaus Eisele und sein ganzes Gefolge hatten zuvor Schwerstarbeit zu verrichten. Sie befreiten alle Schüler von ihrem schweren Joch des Schulalltags und nahmen sie kurzerhand mit vor den Rathausplatz, wo sie mit einem dreifachen „OHAAAA“ dem Schultes zeigten, dass für ihn bald „die Stunde geschlagen hat“. Nachdem die Musik vom Ordnungsamt die Zeremonie eingeleitet hatte, musste sich der Bürgermeister anhören, was ihm der Zunftmeister unter die Nase hielt. Im Verbandsanzeiger sei gestanden, dass Schergen durch den Ort ziehen. „Wir sind doch keine Schergen“, so Klaus Eisele.

Weiter war zu lesen: „Wortgewaltig wolle sich der Bürgermeister gegen eine Machtenthebung zur Wehr setzen.“ Ja wie denn? „Senga ka er it ond ihm laufat au d' Leut d'rvo“, wußte der Zunftmeister zu vermelden, angesichts der 15 Stellenausschreibungen. „Wenn die Leute euch sehen würden, wären bald alle weg“, revanchierte sich der Schultes. „Ausnahmsweise wollen wir dem Bürgermeister heute eine Freude bereiten, denn er hat ja Geburtstag.“ Eine etwas karge Torte mit einem mickrigen Kerzlein und einem Weihnachtsstern, das muss es gewesen sein. Weihnachtsstern? „Na klar, hängen doch noch in der ganzen Gemeinde genügend davon rum, wahrscheinlich, weil der Ortsbaumeister gekündigt hat“, vermutete Klaus Eisele.

Böllerschüsse rütteln wach

Drei Böllerschüsse rüttelten den Schultes in seinen oberen Zunftstuben dann wach und er traute sich auf die Rathaustreppe, wo sie schon sehnsüchtig auf ihn und vor allem auf den Rathausschlüssel warteten. „Freiwillig gib i nichts her“, so seine letzten Worte als Rathauschef und schon hatte der Zunftmeister den überdimensioniert großen Rathausschlüssel an sich gebracht, während die Hexen die Ratsstuben in Beschlag nahmen.

Gut, dass der Schultes von Kopf bis Fuß auf Ski Alpin eingestellt war, denn so konnte er und seine ganze Rathaus-Crew die Amtsgeschäfte ruhig übergeben und gleich den Urlaub im Schnee genießen. Er hofft bloß, dass die Ratsstuben nicht wieder „wie Sau aussehen“, wenn die Narren für ein paar Tage die Amtsgeschäfte in Altshausen übernommen haben.