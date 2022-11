Da war ganz schön Musik drin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einfach schön war es mal wieder – bunte Lieder, gemeinsam Singen, Zusammenhocken und miteinander Schwätzen, dazu Gaumengruß aus der Küche. Ja, der Offene Seniorentreff der Gemeinde Ebersbach-Musbach ist längst eine lieb gewordene Tradition. Und selbstverständlich sind und bleiben die Türen für Alle aus nah und fern bei freiem Eintritt geöffnet. Jüngst hat Hardy Berchmann aus Bad Schussenried als Unterhaltungsgast zur Verfügung gestanden und die Gäste mit Gitarre und Gesang begeistert. Sein handgemachtes musikalisches Potpourri ging in eine ganze Breite, er ließ mit bekannten Volksliedern und altbekannten Weisen aufhorchen und aufmuntern. Mit Es kommen die lustigen Tage, Bajazzo, Der blaue Dragoner, Mein Schwabenland und Lass doch der Jugend seinen Lauf ist nur eine kleine Auswahl genannt. Kein Zurückhalten gab es bei Mei Vater is a Appenzeller samt kräftigem Jodeln. Und ja, Klassiker von Freddy Quinn durften einfach an diesem Nachmittag ebenso nicht fehlen. Berchmann zeigte sich als Unterhalter, Künstler, Musiker und obendrauf sympathischer Mensch, der dann auch unter d’Leut gehockt ist. Und so wie es eben ging wurde er mit „Zweitstimme“ von Bürgermeister Roland Haug leidenschaftlich unterstützt. Ein schier gar pausenloses Programm, oder dann Verschnaufen zum Trinken, Schwätzen, auch Lachen. Und nebst Heimatliedern aus dem Herzen gab es abrundend später aus der Sportheimküche für den Gaumen. Na dann, bis zum nächsten Mal wieder.