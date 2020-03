Coronavirus sorgt für weitere Absagen

Das grassierende Coronavirus hat in Ostrach, Altshausen und Königseggwald zu verschiedenen Absagen geführt. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

Der für Samstag, 21. März, terminierte Kinderkleiderbasar im Bürgersaal in Königseggwald wurde am Montagabend aufgrund der aktuellen Corona-Lage vom Basarteam abgesagt. Ebenfalls am 21. März hätte die Hauptversammlung der Feuerwehr Altshausen stattgefunden. Die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau erreichte aber die E-Mail, „dass nach Rücksprache mit dem Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, Altshausens Bürgermeister Patrick Bauser und der Führung der Feuerwehr Altshausen die vorgesehene Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben wird“. Altshausens Feuerwehrkommandant Hermann Fink schreibt in der Pressemitteilung weiter, „dass alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen“. Die dritte Absage wegen des Coronavirus kommt aus Ostrach. Das für 21. März geplante Konzert mit „The Quints“ im Rahmen der Ostrach Classic fällt aus, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.