CDU Altshausen wählt neuen Chef

Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Altshausen haben bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend Matthias Binder zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Alfred Hugger ab. Der neue Stellvertreter ist Michael Amann.

„Es kann nicht immer nur frohe Botschaften geben“, deutete Hugger zum Beginn seines Berichts seinen Wechsel an. 2005 hatten die CDU-Mitglieder ihn zum Vorsitzenden gewählt. In den vergangenen Jahren ist durch berufliche Veränderungen die räumliche Distanz zwischen Arbeitsort und Altshausen immer größer geworden. Sein Dienstherr – die Bundeswehr – hat ihn mittlerweile ins Rheinland versetzt. „Meine Präsenz in Altshausen ist dadurch gering. Das bedauere ich sehr“, sagte Hugger. Altshausen sei eine der wenigen Gemeinden im Kreis Ravensburg, die noch eine eigene CDU-Liste für Gemeinderatswahlen aufstellen könne, habe zudem die Mehrheit an Mandaten im Gremium. „Dies soll auch so bleiben, aber dafür muss man das Ohr an den Bürgern haben und auch Präsenz zeigen. Das kann ich nicht mehr und stelle mich daher nicht mehr zur Wahl“, sagte Hugger.

Kassierer Martin Kiem berichtete von einem aktuellen Kassenstand in Höhe von rund 5300 Euro. Die Kassenprüfer Michael Amann und Tobias Metzler bescheinigten ihm eine sehr gute und penible Kassenführung. Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 56. Christian Natterer, Vorsitzender des Ravensburger CDU-Kreisverbandes, übernahm die Entlastung des Vorstandes, und dankte Hugger für dessen langjähriges Engagement. „Dass die CDU eine absolute Mehrheit in einem Gemeinderat hat, ist mittlerweile eine Seltenheit im Kreis Ravensburg. Da gehört eine Menge Arbeit dazu.“

Bei den Wahlen wurde Matthias Binder als einziger Nachfolger vorgeschlagen und ohne Gegenstimme von den 16 anwesenden Stimmberechtigten gewählt. Der 39-Jährige ist bei Hymer zuständig für das Europageschäft und seit Ende der 90er-Jahre CDU-Mitglied. „Als Gerhard Schröder Kanzler wurde, hat mir das gar nicht gepasst und ich wollte einen persönlichen Einsatz bringen“, begründete er seinen Parteieintritt. „Wir können im Kleinen nicht die Großwetterlage beeinflussen, aber zumindest eine ordentliche Arbeit in der Region leisten. Dafür stehe ich ein“, betonte Binder. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde Michael Amann zu Binders Stellvertreter gewählt. Er ist seit fast zehn Jahren Mitglied des Gemeinderats. Martin Kiem bleibt Schatzmeister und Albert Spanninger Schriftführer. Zu Beisitzern wurden Thomas Hagmann, Andreas Hugger, Tobias Metzler, Stefan Müller und Robert Schweizer gewählt. Albert Bösch und Angela Restle sind die neuen Kassenprüfer.

Der CDU-Landtagsabgeordnete August Schuler hob in seinem Grußwort die Bedeutung der Ortsvereine hervor. „Sie sind unsere demokratische Basis und wir benötigen Sie, um weiterhin in der Fläche aktiv zu sein.“