Cannabis-Plantage im Wald entdeckt

Eine rund 3000 Quadratmeter große Cannabis-Plantage hat die Polizei am Montag vergangener Woche in einem Waldgebiet bei Ebersbach-Musbach abgeerntet. Ein Jäger hatte die rund 600 Pflanzen im Gewann „Riedwiesen“ nahe der L 286 durch Zufall entdeckt und die Beamten verständigt, wie es im Polizeibericht heißt. Die Ermittler waren bis in den späten Nachmittag mit der Ernte beschäftigt und wurden dabei vom THW und Forstmitarbeitern unterstützt. Die umfangreichen Ermittlungen zu den Betreibern der professionell angelegten Plantage dauern an. Hinweise nehmen die Rauschgiftermittler beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.