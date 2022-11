Cäcilienfeier des Katholischen Kirchenchores Ebenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Vorabend des Christkönigsonntags trafen sich die Sängerinnen und Sänger zu ihrer Cäcilienfeier. Der festliche Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Urban war der gelungene Start dieser Feier. Mit der Cäcilienmesse zeigte der Chor unter der Leitung von Wolfgang Vollmuth und an der Orgel von Renate Langenberger begleitet, nicht nur, dass sie gut über die Coronakrise gekommen sind, sondern erfreuten damit Pfarrer Christof Mayer und die Gottesdienstbesucher. „Der Mensch darf dem Menschen nicht zum Opfer fallen“, war ein Merksatz der Predigt, dessen Aussage mehr denn je aktuell sei, so Pfarrer Mayer.

Bei der anschließenden weltlichen Feier im Gasthof „Adler“ zu der der Kirchengemeinderat eingeladen hatte, standen Ehrungen im Mittelpunkt. Nachdem coronabedingt zwei Jahre kein Treffen möglich war, standen 15 Ehrungen für sage und schreibe 585 Sängerjahre an. Davon brachten die Michelberger-Geschwister Franz, Bruno und Klara Reinhardt alleine schon 160 Jahre auf die familiäre Waagschale. Sonja Gauggel hatte gar ein Doppeljubiläum. Sie ist seit 55 Jahren Chormitglied und seit 30 Jahren Organistin. Mit 65 Jahren im Dienste der Music sacra ist Emil Fischerkeller der älteste aktive Sänger und ein Urgestein des Chores, der diesem 28 Jahre als Vorsitzender vorstand. Elisabeth Meier, Klaus Gessler singen seit zehn, Helmut Baier seit 20, Marianne Oelhaf seit 25, Mathilde Wetzel seit 30, Hubert Frik, Renate Langenberger und Cornelia Linz seit 40 und Georg Ziegler gar seit 60 Jahren zur Ehre Gottes. Sie alle ehrte Pfarrer Christof Mayer als Präses des Chores, aber auch als Dekanatspräses und würdigte in launigen Worten die Leistung jedes Einzelnen. Neben den Urkunden des Cäcilienverbandes und den Ehrenbriefen des Bischofs gab es von der Vorsitzenden Roswitha Lutz auch noch Habhaftes als Dank und Ermutigung für weiteres Singen.

Die Kirchengemeinde St. Urban ist kirchenmusikalisch und liturgisch mit dem Kirchenchor, der Urban-Band, den beiden Organistinnen Sonja Gauggel und Renate Langenberger und den Ministranten gut aufgestellt, resümierte Pfarrer Mayer, der für 2023 das Jubiläum „500 Jahre Glockenweihe“ ankündigte. Wolfgang Vollmuth und Roswitha Lutz dankten den Chormitgliedern, dass sie nach Corona beinahe vollzählig dem Chor treu blieben. Mit einem gemeinsamen Essen ging es dann zum gemütlichen Teil der Feier über.