Bus könnte künftig auf der Straße halten

Die Bushaltestelle in der Hindenburgstraße beim neuen Dienstleistungsgebäude könnte verlegt werden. Diese Idee hat Planer Roland Groß in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch unterbreitet. Die Konsequenz daraus wäre, dass der Bus künftig dann auf der Straße und nicht mehr in einer Bushaltebucht halten würde. Außerdem entschieden die Gemeinderäte mehrheitlich, dass beim gegenüberliegenden künftigen Bürgersaal eine Innentreppe zur Anbindung der Galerie an den darunter liegenden Saal eingebaut wird.

Beim Dienstleistungsgebäude schlug Planer Roland Groß vor, die dort befindliche Bushaltestelle ein Stück Richtung Ortskern zu verschieben. Vor dem Hintergrund, dass Bushaltestellen künftig barrierefrei gestaltet beziehungsweise umgebaut werden müssen, schlug er eine Variante vor, bei der der Bus künftig nicht mehr in einer Bushaltebucht, sondern auf der Straße halten würde. „Meine persönliche Meinung ist, dass der Bus ohne weiteres auf der Straße halten kann“, sagte Groß. Das wirke verkehrsberuhigend und in größeren Städten werde das auch so gemacht. Allerdings würde das bedeuten, dass der Autofahrer dann warten müsste wenn der Bus auf der Straße halte um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, ergänzte Groß. „Ich weiß natürlich, dass das für viele Autofahrer ärgerlich ist“, sagte er. „Das wird hier noch eine ziemlich heiße Diskussion werden, aber das brauchen wir heute nicht entscheiden“, sagte er zu den Räten. Frank Binder (CDU) hatte mit der Idee keine Probleme. „Es ist nicht so, dass bei uns im Zehn-Minuten-Takt ein Bus hält“, sagte er. Ein Problem sah Binder aber darin, die Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite, also auf der Bürgersaal-Seite, ebenfalls zu verschieben, wie es Groß andachte. Dadurch könnten künftige gewerbliche Nutzungen eingeschränkt werden, warnte er. Martin Kiem (CDU) wiederum war dafür, dass der Bus weiterhin in einer Bushaltebucht zum Halten einfährt. Das Gremium mit Bürgermeister Patrick Bauser war sich einig, den Punkt Verlegung der Bushaltestellen einmal bei einem Vor-Ort-Termin näher zu betrachten.

Dienstleistungsgebäude: Treppe fällt kleiner aus

Ursprünglich war in den Planungen vorgesehen, eine groß angelegte Treppenanlage am Dienstleistungsgebäude, in das unter anderem die Sparkasse einziehen wird, anzulegen. Diese Anlage wird nun kleiner geplant. Gemeinderat Goetz Lohrmann (CDU) begrüßte das: „Die monströse Treppenanlage scheint mir der Bedeutung der Sparkasse nicht ganz angemessen zu sein“, sagte er mit Blick auf die nun verworfene Planungsvariante. Einen konkreten Beschluss fasste der Gemeinderat mit Blick auf den Eingangsbereich des neuen Gebäudes: Hier sollen die Pflasterarbeiten nun angegangen werden, das Planungsbüro Fassnacht wurde entsprechend beauftragt. „Das Gebäude ist bald fertig, und wir haben keinen Zugang“, wies Bürgermeister Patrick Bauser auf die Dringlichkeit der Pflasterarbeiten hin.

Über dem Bürgersaal im künftigen Bürgersaal-Gebäude ist eine Galerie geplant. Die Meinungen im Gemeinderat gingen auseinander, ob der Saal und die Galerie direkt mit einer Innentreppe verbunden werden sollen oder ob stattdessen eine Außentreppe verbaut werden soll. Besonders Hugo Hess (FW) plädierte für die Außentreppe. Aber nur er stimmte am Ende für die Außentreppe, sodass sich die Innentreppe durchsetzte. Planer Roland Groß soll nun mehrere Varianten für den Bau dieser Innentreppe vorlegen, Michael Amann (CDU) gab dazu in der Sitzung bereits konkrete Gestaltungsvorschläge. Abgelehnt wurde vom Gremium mehrheitlich, auch eine Treppe zum Keller hin zu bauen.

Eine Neuigkeit zum Thema Denkmalschutz gab Bürgermeister Bauser bekannt. Das Landesdenkmalamt, das zunächst der geplanten Flachbauweise des Bürgersaals kritisch gegenüberstand, mache nun keine erheblichen Bedenken gegen die Bauweise geltend – sprich das Flachdach kann gebaut werden.