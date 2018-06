BUND zählt Walnussbäume und erfasst deren Erträge

Die „Walnusserhebung in Oberschwaben“ ist ein Projekt des BUND-Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, das im Rahmen des Leader-Förderprogramms bewilligt wurde. Es findet derzeit eine Befragung der Besitzer von Walnussbäumen in den Gemeinden Aulendorf, Horgenzell, Fronreute, Wilhelmsdorf, Ostrach, Bad Saulgau und des Gemeindeverwaltungsverbandes Altshausen statt.

Im Oktober wird eine Mitarbeiterin des BUND die Eigentümer besuchen und zu den Eigenschaften der Nüsse, der Ernte und den Erträgen befragen. Es geht darum zu klären, welche Mengen an Walnüssen in guter Qualität zu welchen Bedingungen verfügbar sind. „Die Befragung soll eine Grundlage schaffen, dass die Eigentümer ihre Walnüsse besser vermarkten können“, sagt Ulfried Miller, Geschäftsführer des BUND-Regionalverbands in Ravensburg. Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst und den Befragten zurückgemeldet. In einem zweiten Schritt soll mit der Ernte 2017 ein Vermarktungsprojekt gestartet werden, bei dem Landwirte ihre Nüsse verkaufen oder gegen Walnussöl tauschen können.

Unterstützt wird die Walnusserhebung durch Fördergelder der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg aus dem Förderprogramm Leader 2014 bis 2020 im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben. Die Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben unterstützt das Projekt, das dieses Jahr im ersten Projektaufruf beschlossen und bewilligt wurde.

Wer Walnussbäume besitzt, in den Gemeinden Aulendorf, Horgenzell, Fronreute, Wilhelmsdorf, Ostrach, Bad Saulgau oder in einer Gemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Altshausen wohnt und Interesse hat, Walnüsse abzugeben, der kann sich beim BUND-Regionalverband in Ravensburg melden.

Der zweite Projektaufruf des Leader-Programms Mittleres Oberschaben läuft derzeit. Bis zum 20. November können Interessierte sich mit ihren Projektideen jederzeit an die Geschäftsstelle wenden (Telefon 07584/9237180, E-Mail info@leader-mittleres-oberschwaben.de). Die Geschäftsstelle empfiehlt eine frühzeitige Kontaktaufnahme. So kann möglichst früh abgeklärt werden, ob das Projekt über Leader förderfähig ist.

Informationen zu der Walnusserhebung gibt es unter Telefonnummer 0751/21451 und per E-Mail:

bund.bodensee-oberschwaben@bund.net