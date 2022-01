Bürgermeister Bauser besucht Eine-Welt-Laden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bürgermeister Patrick Bauser besuchte den neuen Eine-Welt-Laden im katholischen Gemeindehaus in Altshausen in der Ebersbacher Straße 6.

Eigentlich war ein erneuter Umzug nicht geplant, aber durch die aktuelle Lage nicht zu verhindern. Erst im Jahr 2019 zog der Eine-Welt-Laden in den Wohnpark St. Josef und konnte dort das Angebot von fairen Produkten aus aller Welt anbieten. Der Wohnpark St. Josef musste wegen Corona die Türen schließen und so auch der Eine-Welt-Laden. Die Stammkundschaft wurde weiterhin von Marianne Epp versorgt. Schließlich machte sich doch wieder ein Türchen auf und Pfarrer Christof Mayer gab sein O.K. für einen Umzug in das katholische Gemeindehaus in Altshausen. Hier stehen dem Eine-Welt-Laden zwei Räume zur Verfügung. Pünktlich zum 1. Advent konnte das „Lädele“ wieder öffnen und kann nun wieder tolle Produkte (Fairtrade-Produkte) und Geschenkartikel anbieten. Bürgermeister Patrick Bauser wünscht dem Team viel Glück und gute Geschäfte in den neuen Räumlichkeiten.